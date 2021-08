Cinema Sānitās presenta la proyección virtual de la cinta 'Sueña en grande'

Cinema Sānitās presenta una nueva proyección virtual para el deleite de todos en casa. Se trata de la cinta "Sueña en grande" (Dream Big).

Desde el 22 hasta el 24 de agosto, estará disponible para Panamá y los países de Centroamérica esta nueva proyección de Cinema Sānitās, iniciativa desarrollada por la Fundación IFF Panamá (FIP) en alianza estratégica con BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID, quienes han puesto en marcha desde el pasado mes de marzo esta iniciativa que cada mes presenta una nueva película.

Esta cinta apta para todo público estará disponible ingresando a la página web de la Fundación IFF Panamá www.iffpanama.org.

Los interesados podrán adquirir sus boletos digitales y tendrán 24 horas de acceso on demand a través de la plataforma Eventive; solo completen el registro y disfrutar de la función en casa y desde cualquier dispositivo electrónico.

"Dream Big' es un film aspiracional, muestra aquello en lo que podemos convertirnos como sociedad, dirigido especialmente a jóvenes, pero también a los padres para que se conviertan en fuente de inspiración para sus hijos y les motiven a creer, a crecer y a desarrollar habilidades para el mañana. Una vez más, a través del cine, se motiva a la humanidad a creer en su potencial", dijo Pituka Ortega Heilbron, directora ejecutiva de FIP.

La película "Sueña en Grande" producida por Shaun Macgillivray y protagonizada por Jeff Bridges, Steve Burrows y Menzer Pelivan, relata la historia de la humanidad y cómo grandes inventos hacen del planeta un lugar fascinante, gracias a la ingeniería.

Este largometraje nos sumerge en un mundo artificial pero sustentable que invita a jóvenes y adultos a despertar la semilla de la creatividad e innovación como clave para el crecimiento de la humanidad en futuras generaciones.

La iniciativa puso en marcha su segunda fase el pasado mes de marzo con la película "Los Lobos" del director Méxicano Samuel Kishi, para abril se proyectó el Documental panameño "Vocación" de Abner Veltier, en mayo el programa compartió la película "La vida y nada más" (Life and nothing more) del español Antonio Méndez Esparza, para junio se proyectó "Un niño llamado PO" (A Boy Called PO) dirigida por Jhon Asher, mientras que en julio se presentó la película panameña "Historias del Canal" dirigida por los cineastas Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco Brantley, Abner Benaim y Pituka Ortega Heilbron.

Estas funciones han estado disponibles para el público general y en proyecciones privadas como parte del proyecto piloto que está implementando con la escuela Nuestra Señora de la Merced, bajo un plan de desarrollo e inclusión social a través de una herramienta tan poderosa como lo es el cine.

Busca ofrecer espacios de reflexión y sanación a través del cine como herramienta de inspiración y transformación, esta iniciativa se extenderá hasta el mes de noviembre con una selección especial de películas de producción nacional e internacional, además esperando llegar a impactar a más escuelas en el futuro.

