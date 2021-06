Cinta sobre el primer hombre en la Luna

"First Man, El primer hombre en la Luna", relato en primera persona de la vida del astronauta Neil Armstrong y la heroica misión que lo convirtió en el primer hombre en pisar la Luna, llegó a la pantalla chica de la mano de Studio Universal.

Un poco más de 50 años transcurrieron de la llegada del hombre a la Luna. Una odisea galáctica que asombró a la humanidad y demostró hasta dónde es capaz de llegar la ciencia.

Para recordar este hito que sacudió al mundo Studio Universal presenta "First Man, el primer hombre en la Luna", que relata en detalle la legendaria misión que logró depositar por primera vez a un humano dentro de los límites lunares.

La película centra su historia en el programa espacial que llevó a cabo la NASA entre los años 1961 y 1969, desde las primeras investigaciones hasta el momento en que finalmente Neil Armstrong viaja al satélite natural en el Apolo 11.

Una crónica contada desde la perspectiva del famoso cosmonauta que explora el costo que supuso para él, su familia y colegas, el llevar a cabo esta hazaña que fue una de las más peligrosas de la historia, relatan desde Studio Universal.

Esta película biográfica está dirigida por el ganador del Óscar, Damien Chazelle ("La La Land", "Whiplash"), y cuenta con el guión del también ganador de la Academia John Singer ("Spotlight", "The Fifth Estate"), que ha adaptado el libro "First Man: A Life of Neil A. Armstrong", que James Hansen escribió con la colaboración de la NASA y la familia del astronauta.

Ryan Gosling es el protagonista de este filme y completan el reparto los actores Corey Stoll ("House of Cards") como Buzz Aldrin, la segunda persona en pisar la Luna y Kyle Chandler ("Carol") como el astronauta Michael Collins.'



Curiosidades

En el marco de este estreno, Studio Universal comparte algunas curiosidades sobre la llegada del hombre a la luna.

- Un esfuerzo titánico: Aunque sólo tres son los hombres que fueron y regresaron de la Luna, el programa Apolo de la NASA necesitó de los conocimientos de más de 400.000 ingenieros, técnicos y científicos para poder materializarse. En cuarentena: Como medida de precaución Armstrong, Aldrin y Collins tuvieron que permanecer aislados durante 3 semanas tras su épico viaje a la Luna.

- Un mensaje en nombre de la humanidad: Aparte de la bandera americana los astronautas dejaron en la Luna cientos de objetos, entre ellos una placa conmemorativa en la que se podía leer: "Aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad".

- Autógrafos por si algo salía mal: Antes de ser mundialmente famoso, Neil Armstrong no podía asumir el costo de un seguro de vida. Sin embargo, se quiso asegurar de que su familia tuviera solvencia económica en caso de que algo saliera mal.

Fue por ello que, tanto él como sus compañeros, firmaron cientos de autógrafos que podían ser subastados en el caso de que la misión no finalizase satisfactoriamente.

- Récord de audiencia: Nadie quiso perderse este momento histórico. Según las estimaciones, unos 600 millones de personas vieron en directo, por televisión, la llegada del hombre a la Luna.

Dato

NBCUniversal International Spanish Networks Latinoamérica, una empresa conjunta entre NBCUniversal y Ole Communications, que opera Universal TV, Studio Universal, SYFY, E! Entertainment, Telemundo Internacional y Universal+ en los territorios de habla hispana de América Latina y el Caribe, así como E! Entertainment en Brasil, incluyendo sus plataformas digitales.

