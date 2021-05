Clint Eastwood llega sus 91 años y sigue filmando

Cuando mañana 31 de mayo, sople o "resople" según su particular estilo de gruñón en homenaje a su alter ego en "Gran Torino" sus 91 años, Clint Eastwood acrecentará aún más su fama de ser la última leyenda de Hollywood en plena actividad.

La pandemia que azota hace un año y medio ya, no ha menguado la fuerza y el espíritu del nonagenario actor, productor, compositor y director: un artista al mejor estilo del renacimiento, donde casi no queda arte que no haya tocado con su vara ya mágica. Durante la misma se encargó de llevar a cabo un nuevo proyecto –a razón de casi uno por año al igual que Woody Allen-, sus películas como director superan las cuarenta, tantas de ellas ha protagonizado que ¿por qué no hacer una más?

Es por ello que luego de "La Mula", donde encontró un personaje que le calzaba al dedillo, sobre la historia real de un "abuelo" que usaba un cartel mexicano para ingresar droga en los Estados Unidos, ahora en "Cry Macho" encarnará a una ex estrella de Rodeo que a fines de la década del 70 es contratado por un antiguo jefe para recuperar a su hijo de una madre alcohólica para trasladarlo desde México a Texas nada menos, la historia será aquel viaje de redención.

La película ya fue filmada a la velocidad del rayo como Clint tiene acostumbrada a su compañía Malpaso y a los estudios Warner, con los que el veterano director trabaja desde tiempos inmemoriales y posee fecha de estreno para el próximo octubre. ¿Será con los cines abiertos en gran parte del mundo?

El argumento de "Cry Macho", y de los pocas imágenes que por ahora se conocen aparte de emparentarse mucho con las historias de redención tan cara a los elementos de su cine, tiene algún punto de contacto con otro filme de Clint –que lamentablemente no contó con el apoyo del público pero que se acrecienta con los años– como fue "Un Mundo Perfecto (1993) protagonizada por Kevin Costner, un ex convicto que escapaba de prisión y terminaba secuestrando a un niño a un raid con final trágico. Esa roadmovie de dos carenciados, de dos varones sin padre, ya tiene un lugar grande en la historia del cine.

Vale repasar un poco sobre la historia de Eastwood: exalcalde de su ciudad de elección Carmel, en las bucólicas costas del pacífico camino a San Francisco. Después de debutar en cine a los 25 años, se forjó en Almería, España, bajo la dirección de Sergio Leone y sus famosos "Spaghetti Western". Con más de cuarenta películas como director, desde que debutó en "Play Misty for Me" ("Obsesión Mortal") que fue llamada con el tiempo "la Atracción Fatal de los 70". Y más de setenta y cinco como actor, obtuvo todos los reconocimientos, ganó por ejemplo el Oscar por "Million Dollar Baby" (Mejor película y director). Aunque tuvo que ser unos años después (2007) para que su díptico "La Conquista del Honor / Cartas desde Iwo Jima" llamara la atención de los Globos de Oro, después de ganar con "Bird" en 1988 -la biografía de Charlie Parker- con "Cartas desde Iwo Jima".

Aunque todo tiene un final, el reloj de la creatividad y la energía parece no detenerse para Eastwood, nos permitimos desde estas líneas recordar a quienes podrían ser herederos de su cine y tomar la posta de ese tipo de películas tan caras al "camino del héroe" y redención al estilo clásico, de cómo un western –incluso postmoderno– puede influenciar tanto en toda una carrera y serie de filmes.

Ben Affleck, arrancó como galán pero también como guionista muy joven ganó en 1998 un Oscar junto a su amigo Matt Damon por "En Busca del Destino". Pasaron muchos años para que Affleck pergeñara un estilo basado en historias de su Boston natal: "Desapareció una Noche", "The Town/Atracción Peligrosa", hasta llegar en 2012 a "Argo", donde terminó ganando un Óscar a mejor película y un Globo de Oro como director.

Bradley Cooper, también arrancó como galán y con el tiempo fue forjando un compromiso con la producción y finalmente con la dirección cuando realizó y protagonizó en 2018 la remake de "Nace una Estrella" junto a Lady Gaga.

Un proyecto que en un principio iba a dirigir el propio Eastwood. Cooper protagonizó "Francotirador" de Clint en 2014 (hasta ahora el filme mas taquillero de la carrera de Clint) y luego estuvo como actor secundario en "La Mula". Por ende pudo conocer de primera mano la forma de trabajo del Maestro.

Por último aparece Peter Berg, menos conocido para el gran publico, ya que es un actor que devino en productor y director. Por el ritmo, la forma de filmar y por basarse en historias reales para llevarlas a la gran pantalla, se asemeja a algunos tramos de la filmografía de Eastwood.

