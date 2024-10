Colágeno: ¿Los productos de consumo oral y uso tópico funcionan?

A medida que se envejece se pierde colágeno lo que puede provocar flacidez, adelgazamiento de la piel y la aparición de arrugas, razón por la que gran parte de la industria del antienvejecimiento se enfoca en el mantenimiento y la regeneración de esta proteína.

El colágeno está presente en al menos el 30% del cuerpo (en la piel, los huesos, tendones y órganos) y ha sido publicitado ampliamente por sus propiedades antienvejecimiento, ya que es una proteína del tejido de soporte de la piel que ayuda a darle firmeza y elasticidad.

Es común encontrar el colágeno en forma de complementos alimenticios de venta libre como cápsulas o polvos e incluso está presente en la gelatina o malvaviscos, además, hay opciones de uso tópico, sueros e hidratantes.

Dawn Marie R. Davis, dermatóloga de Mayo Clinic en Rochester (Minnesota), explicó que los estudios sobre los beneficios del consumo oral del colágeno son inciertos y respecto a las opciones tópicas, recordó que esta proteína tiene una estructura compleja que no puede ser absorbida directamente por la piel.

Con numerosos productos disponibles en el mercado es difícil decir cómo han sido probadas sus composiciones y si estos ingredientes son útiles, neutros o potencialmente dañinos, ya que las opciones tópicas que no son consideradas medicamentos no están registradas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de la misma forma que los tratamientos que necesitan una prescripción médica. Lo mismo ocurre con los complementos orales, no están regulados por la agencia federal estadounidense de la misma manera que los alimentos y medicamentos orales.

En dermatología y cirugía plástica, el colágeno y los rellenos dérmicos se administran mediante otros métodos de tratamiento en el consultorio como inyecciones, por lo tanto, se recomienda ir con un profesional si desea aprovechar las propiedades antienvejecimiento y aportar volumen a las capas más profundas de la piel.