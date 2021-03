¡Qué fuerte!

A la gente no se le pasa una, mira que han atacado a Paul McDonald sin piedad, luego del accidente que lo llevó al hospital. Bueno, por una parte, los entiendo, ya que para él como que todo es taquilla. Por qué tienen que publicar todo lo que hacen. Las personas no olvidan su paso por el Gobierno y hasta eso le recordaron, no lo perdonaron ni porque está convaleciente.

¿En serio?

¡Ay no! Ya El Boza se pasa al andar de presumido, deben enseñarle a ser humilde, así se le pueden abrir más puertas. Cuidado y le pasa algo por andar con ese ego por las nubes. La verdad es que el “mijito” tiene su gente, sus canciones han pegado, pero debe tener buenos asesores que lo aconsejen bien para que siga subiendo. Solo es un consejo.

Suéltenlo

Oye, por qué no sueltan a Yedgar Carolina, a lo mínimo que haga le caen decenas de “hater”, qué feo con esa gente, él es feliz con lo que hace y dice, no sufran calentura ajena. Lo más importante es que a Yedgar no le importa lo que digan, como dice la canción de Olga Tañón. Él sigue feliz y los otros mortificándose. La verdad me divierto con sus locuras.