Consejos: Crianza de los niños con discapacidad

Es normal sentirse angustiados cuando les dicen que su hijo tiene alguna discapacidad, pero como padre debes saber que ello no impedirá que desarrolle su potencial.

Los niños con alguna discapacidad tienen sus puntos fuertes, puede tratarse de su afición por el arte, su personalidad o sus habilidades motoras. Por esta razón, es importante que los padres se centren en lo que pueden hacer, en sus habilidades, en lugar de sus discapacidades.

Para ayudar a los niños en las áreas que presentan dificultades se pueden utilizar sus actitudes, destaca la Dra. Maurine Samms-Vaughan en una clase magistral para padres del Fondo de las de las Naciones Unidas para la Infancia.

La especialista indica que algunos niños con discapacidad pueden hablar con sus padres y otros no, pero, aunque no lo hagan se pueden comunicar.

En este sentido, explica que cuando llega un recién nacido a la familia, este no se comunica, sin embargo, sus padres descubren que le gusta y que no cuando sonríe o llora. Lo mismo ocurre con los niños que no pueden comunicarse.

En este punto, a los padres le preocupa si están estimulando a su hijo y su desarrollo cerebral de forma correcta. Samms-Vaughan comparte que a los niños los estimula todo lo que está en su entorno: los sonidos, la relación con otras personas, las texturas, colores entre otros.

Por esta razón, es importante que los padres que tenga un hijo con discapacidad se aseguren de pasar tiempo hablando con él, mientras hacen sus tareas domésticas del hogar deben explicarles de forma sencilla lo que hacen.'



Al igual que para el resto de los niños, quienes presentan alguna discapacidad también necesitan que en los primeros años de vida se les estimule, lo cual garantiza que su cerebro desarrolle todo su potencial.



Todo lo que está en el entorno del niño lo estimula: Los sonidos, colores, texturas entre otros. Los padres que tengan un hijo con discapacidad deben asegurarse de pasar tiempo hablando con él e hacerlo participe de sus actividades diarias.

Tiene que contarle todo sobre su entorno e involúcralos en lo que están haciendo, todo esto lo estimulará. También lo pueden hacer jugando con el niño.

A los niños con discapacidad le gusta jugar como cualquier otro niño: Leerle un cuento, enseñarle fotografías, hacerle cosquillas, abrazarlos o acariciarlos podrían ser muy estimulantes y gratificantes para los pequeños, en el caso de que lo le guste un juego en particular te lo harán saber.

Si como padre no tiene tiempo para jugar con su hijo, sus familiares e hijos le pueden asistir. "Los hermanos y hermanas son realmente estupendos con los niños con discapacidad", dice Samms-Vaughan.

Añade que puede ser muy estimulante porque los hermanos y hermanas hablan y juegan mucho con ellos y, sobre todo, no parece preocuparles que su hermano tenga una discapacidad, interactúan con él como si se tratara de cualquier otro niño.

Es primordial ofrecerles a los niños un ambiente cariñoso, a un niño con una discapacidad que se le muestre amor y cariño se convertirá en adulto que puede tener una discapacidad, pero que es una persona maravillosa con quien estar.

Dato

Los primeros años de vida de cada niño, tanto si tiene una discapacidad o no, son esenciales porque cuando se estimula el cerebro durante los primeros años nos aseguramos de que el cerebro desarrolle todo su potencial, es decir, que el niño tenga el mayor desarrollo posible.

Si como padre sospechas que tu hijo tiene alguna discapacidad, visita a tu proveedor de salud y explícale tus preocupaciones, puede que algunas no sean graves, pero otras podrían serlo.