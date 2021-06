Consejos para que los niños se adapten a la familia ensamblada

¿Sabe usted qué es una familia ensamblada? El concepto hace referencia a un núcleo familiar donde uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos de relaciones anteriores.

Versión impresa

Las familias ensambladas son conocidas también como familias mixtas o reconstruidas, y pueden ser exitosas si sus miembros de esfuerzan por tener relaciones saludables.

En un principio la familia ensamblada puede tener complicaciones, ya que cada miembro se enfrenta a nuevos cambios, pero aun así es posible crear un vínculo favorable.

Es muy probable que los cambios afecten más a los hijos, pueden desarrollar un rechazo hacia la actual pareja de su progenitor o los desafíos que enfrente la familia ensamblada puede provocar estrés y otras molestias.

Para reducir el estrés y fomentar los vínculos a medida que se construye una nueva vida juntos, los especialistas de Mayo Clinic han realizado una serie de recomendaciones para ayudar a los hijos a adaptarse al nuevo núcleo familiar.

- Reconoce y llora las pérdidas: Escuche a su hijo, sus miedos y dudas, y dele el tiempo que necesite para curar sus heridas, pues puede estar experimentando angustia por un divorcio o la muerte de algunos de sus padres. O quizás, su hijo aún tenga esperanzas de que usted y su expareja vuelvan a estar juntos.

- Cultive las relaciones familiares existentes: Para tranquilizar a su hijo y evitar que se sienta abrumado por el cambio, dedique tiempo a fomentar las relaciones familiares que existían antes de la creación de su familia reconstituida.

- Promueva relaciones familiares nuevas: Pueden tomar muchos años para que la familia ensamblada se acostumbre a convivir, por ello, es importante no presionar a los miembros de la familia para que las nuevas relaciones fluyan, mejor aliente a todos a pasar tiempo juntos para conocerse y a tratarse con decencia y respeto.

VEA TAMBIÉN: Disneyland París abre el primer hotel del mundo dedicado al universo Marvel

- Identifique cuándo es necesario buscar ayuda: Muchas familias ensambladas son capaces de construir sus relaciones y solucionar sus problemas con el paso del tiempo, no obstante, algunas pueden necesitar ayuda extra.

Según la Academia Estadounidense de Psiquiatría para Niños y Adolescentes), puede ser muy beneficioso que tu hijo consulte a un profesional de salud mental si se siente: Solo para enfrentar sus pérdidas, dividido entre sus padres o entre dos familias diferentes, excluido, aislado por sus sentimientos de ira y culpa, en duda acerca de qué es lo correcto y muy incómodo con alguno de los miembros de su familia original o de la familia ensamblada.

La terapia familia también puede ser de ayuda si su hijo demuestra ira o resentimiento para con algún miembro de la familia en particular, llora frecuentemente o empieza a retraerse en sí mismo, uno de los padres está sufriendo estrés y no presta atención a las necesidades del niño o los miembros de la familia no encuentran placer en actividades que habitualmente se disfrutan, como estar con amigos.

"Recuerda, construir una familia ensamblada con éxito lleva tiempo. Alienta a tu familia a que conozca a los otros integrantes de la familia y desarrollen nuevas costumbres juntos. Con el tiempo, verás que tu familia ensamblada puede construir lazos duraderos", informó Mayo Clinic.

VEA TAMBIÉN: Academia de Proyecciones Folklóricas José A. Corella viaja a festival en Rusia

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!