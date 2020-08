A lo largo de la historia, algunos papás se mantienen al margen de la crianza de sus hijos, pero existe una brecha aún más profunda cuando se trata de las hijas.

Este terreno comúnmente se le suele dejar a las madres por múltiples excusas. No entiendo a las niñas, no puedo hablar de sexo con mi hija o no me gustan las niñas rebeldes, son algunas de ellas.

No obstante, la Fundación PIP Cultural y los programas Mulïer e Inspirin Girls buscan abordar el tema a través del conversatorio "Papás inspiradores, niñas sin límites".

El conversatorio se llevará a cabo este viernes 28 de agosto, desde las 5:30 p.m, vía Zoom con previa inscripción en https://bit.ly/34xXF8h.

Contarán con la participación de Aris Rodríguez Mariota, cineasta y activista de los Derechos Humanos.

“Si queremos desarrollar niñas empoderadas, seguras de sí mismas y libres de prejuicios, hay que involucrar a sus padres en el movimiento feminista”, anuncia la convocatoria del conversatorio.

En este sentido, es necesario que los padres se involucren en estos temas, que conozcan a sus hijas, que las vean como seres humanos capaces de alcanzar cualquier meta que se propongan.

El conversatorio tiene como objetivo crear espacios para empezar el diálogo entre padres que reconozcan la importancia de inspirar a sus hijas a ser mejores y a soñar en grande, pero también un espacio para compartir miedo, dudas y sobre todo a desaprender para trabajar en conjunto por un mejor futuro para sus hijas.

Día Internacional de la Niña

El Día Internacional de la Niña se estableció el 19 de diciembre de 2011, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que se enfrentan.





Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) para 2019, en Panamá hay aproximadamente 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes, y de este total, el 49% son niñas.

