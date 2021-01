'Corazón valiente': Historia de dos amigas entrañables

Ya está de vuelta "Corazón valiente", la historia original de la reconocida escritora argentina Marcela Citterio ("Amores en Custodia" y "Patito Feo").

Versión impresa

Esta producción, que estrenó esta semana en Telemundo Internacional, cuenta la vida de dos amigas entrañables, separadas en su niñez por una terrible desgracia familiar.

Personajes

Es protagonizada por las súper estrellas Adriana Fonseca ("Pueblo chico, Infierno grande"), José Luis Reséndez ("Señora Acero"), Aylín Mujica ("Sin senos no hay paraíso"), Manuel Landeta ("Rubí, El Señor de los Cielos"), Fabián Ríos ("100 días para enamorarnos"), y Ximena Duque ("Queen of the South").

Pasado unos años se reencuentran, Ángela (Adriana Fonseca) abandona la repostería al conseguirse con su amiga Samantha (Ximena Duque) y le sigue los pasos como guardaespaldas.

Ángela, enamorada de Juan Marcos (José Luis Reséndez), tendrá que encarar a Fernanda del Castillo (Aylín Mujica), una mujer perversa capaz de ingeniar el plan más desalmado para lograr sus caprichos. Por su lado, Samantha tendrá que proteger al amor de adolescencia, Willy del Castillo (Fabián Ríos) quien, sin recordarla, le complicará la vida despertando en ella nuevamente la pasión que un día sintió por él.

A saber

"Corazón valiente", producida por Telemundo Studios, llegará a más de 20 países en Latinoamérica de forma exclusiva a través de Telemundo Internacional, informaron en un comunicado de prensa.

La producción cuenta con todos los ingredientes para atrapar a la audiencia de Latinoamérica: un romance, personajes que se oponen a ese romance e intriga.'



Es protagonizada por las súper estrellas Adriana Fonseca ("Pueblo chico, Infierno grande"), José Luis Reséndez ("Señora Acero"), Aylín Mujica ("Sin senos no hay paraíso"), Manuel Landeta ("Rubí, El Señor de los Cielos"), Fabián Ríos ("100 días para enamorarnos"), y Ximena Duque ("Queen of the South").

Además, por destacar la amistad de dos mujeres luchadoras, fuertes e independientes que hará que el espectador se enganche sin remedio.

VEA TAMBIEN: Akim recuerda lo difícil que fue salir adelante en su carrera

Entretenimiento

Con esta historia, los latinos podrán entretenerse en medio de esta crisis sanitaria que no solo afecta la salud física, sino también la mental.