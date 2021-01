Akim recuerda lo difícil que fue salir adelante en su carrera

El cantante de música urbana Eliazar Brown, conocido como Akim, hizo un conmovedor Live.

Durante su presentación cuando entonó el tema “Desahogo”, hasta lágrimas hubo.

En esta emotiva interpretación el cantante lloró al recordar lo difícil que fue escalar en su vida profesional.

Akim cuenta entre sus letras y con comentarios que al principio nadie creía en él, pero luego todos estaban cerca.

“No es fácil estar en una carrera donde te toca vivir con la presión del qué dirán y entonces los envidiosos están a la orden del día”, dijo.

Añadió: “Cuando tu carrera comienza a tomar flote todo el mundo empieza a decir que eres bueno… yo lo sabía. Son muy pocos los que confían y creen”.

“Y siempre digo (empezó a cantar): Los papeles y a esos muchos les duele mi talento, mi voz, mi lírica, mi talento estaba para ese envidioso que se siente invisible, ese envidioso que se siente irrompible…”.

Siguió cantando: “Me acuerdo cuando me negaron la visa los hater estaban muertos de la risa, pero seguí con calma y sin prisa”.

Bajando la cabeza y con una tristeza prosiguió cantando: “Una vez más quiero preguntar por qué un man de barrio no puede triunfar, será que eso le hace mal a la sociedad o tu misma sociedad te obliga a fracasar, ahora me río cuendo antes lloraba…”.

“Mi autoestima recibía cachetadas, pero toda lagrima ha sido recompensada, mi cuenta bancaria está bien parada…”, dice el tema.

En este momento se le vio derramar lágrimas y dijo: “No es fácil… No es fácil el que no la vive no la entiende”.

Los comentarios no se han hecho esperar, recondándole que es cierto y que han visto su esfuerzo.

