Cortisol e histamina, el 'círculo vicioso' que afecta todo el organismo

El estrés crónico es un enemigo silencioso que provoca un círculo vicioso bioquímico entre el cortisol y la histamina, que afecta a todo el organismo más allá de la salud mental.

Ante una situación de tensión se libera cortisol, conocida como la hormona del estrés, que es vital para la supervivencia y para preparar el cuerpo para reaccionar.

"(...) Hasta aquí todo parece lógico, ya que necesitamos esa energía extra para sobrevivir. El problema surge cuando el estrés se vuelve crónico", comentó el médico Luis Montel (www.DrLuisMontel.com), especialista en medicina deportiva, traumatología, estética, nutrición y antienvejecimiento.

El exceso de cortisol, que se produce cuando el estrés es crónico, estimula la liberación de histamina, una molécula que normalmente participa en procesos defensivos, pero que en exceso se convierte en un detonante de malestar: urticaria, migrañas, problemas digestivos, ansiedad e insomnio.

De esta forma, según explicó Montel, se crea un "círculo vicioso: el estrés libera histamina, la histamina provoca síntomas, los síntomas generan más estrés… y el ciclo nunca se detiene".

Afortunadamente, se puede romper el ciclo, con una gestión del estrés (meditación, yoga o mindfulness para reducir el cortisol), cuidando la salud intestinal (mantener una microbiota equilibrada con probióticos y fibra ayuda a regular la histamina), con una dieta consciente (evitando alimentos ricos o que liberan histamina como quesos curados, vino, fresas, cítricos y otros) y consultar a un profesional si los síntomas persisten para evaluar intolerancia a la histamina o su déficit.

El estrés no es solo psicológico, sino un detonante químico que convierte la histamina en un enemigo. "(...) Romper el círculo exige disciplina, cambios de estilo de vida y acompañamiento médico. La ciencia lo confirma: gestionar el estrés es gestionar la salud", reiteró el galeno.