Cosas que se deben normalizar en la intimidad

Cuando se trata de sexo hay una infinidad de temas que son tabús y constantemente se cuestionan sobre qué es lo "normal" en la intimidad.

El escritor y sexólogo Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel) realizó una lista de las cosas que se deben normalizar en el sexo, ya que constantemente recibe mensajes preguntando por lo "normal".

En este sentido, el autor de títulos como "El erotismo infinito" (2012) y "El placer de seducir" (2014) resumió varias de las preguntas que recibe y que considera, en su opinión, que se deberían dejar de cuestionar y comenzar a normalizar.

¿Cuál es el objetivo? López Peralta propone disfrutar de la sexualidad libremente sin mandatos ni presiones.

A continuación, enumeramos algunas de las cosas, que, de acuerdo al especialista, se deben normalizar en el sexo.

- El sexo no siempre implica coito: Existe una sobrevaloración muy arraigada de la genitalidad y el coito, pero cuando se expande la mente se puede encontrar con placeres muy exquisitos más allá de la penetración.

- No todos los encuentros son iguales: Se espera la perfección y cuando eso no ocurre aparecen los pensamientos preocupantes.

- La rigidez del pene es variable: No siempre habrá una "erección de acero", ya que depende del momento y estímulos erótico para que la erección fluctúe, algo que normal.

- Es válido el sexo sin orgasmo: Que no llegues a este punto ocasionalmente no tiene por qué ser un problema. Sería preocupante si nunca lo alcanzas, ya ahí se podría estar hablando de una disfunción.

- Hay épocas que no son tan sexuales: El deseo no siempre está en el mismo nivel y el de la relación de pareja tampoco, es decir, es común no sentir esa conexión con lo erótico, por diversos motivos, y siempre y cuando no sea algo permanente es bueno aceptar esas variantes.

- El amor no garantiza el buen sexo: La satisfacción sexual depende de muchas variables, el amor es solo un factor e incluso cuando este se transforma en un fuerte apego el erotismo se va apagando.

