´The Crown', triunfa en los Globos de Oro

El domingo se realizó la ceremonia de los premios Globos de Oro, aunque llegó de una manera diferente debido a la pandemia de la covid-19, tuvo dos sedes.

No hubo alfombra roja y las mesas donde estuvo un número reducido de invitados estaban lejos una de otra.

La plataforma Netflix llegó a la premiación con la mayor cantidad de nominaciones tanto en televisión como en cintas.

El servicio de streaming se llevó 10 Globo de Oro en total: 4 en las categorías de cine y 6 en las categorías de televisión.

La serie "The Crown" (Netflix) arrasó, se llevó cuatro premios: mejor serie de drama, mejor actor de serie de drama (Josh O'Connor), mejor actriz de serie de drama (Emma Corrin) y mejor actriz secundaria de televisión (Gillian Anderson).

"The Queen’s Gambit" ganó el Globo de Oro por la mejor serie limitada de televisión o película para televisión y su protagonista, Anya Taylor-Joy fue galardonada como mejor actriz en una miniserie o película para televisión.

"Nomadland", "Borat Subsequent Moviefilm" y "Soul" empatan como las cintas con mayor cantidad de Globo de Oro en esta ceremonia: dos premios cada una.

Chloé Zhao es la segunda mujer en ganar en la categoría mejor director. La primera fue Barbara Streisand, quien en 1983 se llevó el Globo de Oro por la cinta "Yentl", se lee en un resumen de CNN.

Triunfo de "The Crown"

"The Crown" partía como favorita con hasta seis nominaciones, pero a mejor actriz de serie de drama y a mejor actriz secundaria estaban nominadas dos intérpretes de la serie, por lo que la ficción británica optaba a un máximo de cuatro estatuillas.

Y se ha llevado las cuatro. Como ya sucediera en el año 2017, ha ganado el Globo de Oro como mejor serie dramática.

Además, Josh O'Connor, Emma Corrin y Gillian Anderson han hecho lo propio como mejor actor dramático, mejor actriz dramática y mejor actriz secundaria, respectivamente.

Olivia Colman, como mejor actriz de serie de drama, y Helena Bonham Carter, como mejor actriz secundaria, eran las otras dos intérpretes que estaban nominadas y que se han quedado sin premio.

It's been a historic night for Emma Corrin at the #GoldenGlobles! She won the award tonight for Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama, after receiving her very first nomination in the category. pic.twitter.com/y1GzyLsdXC— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021