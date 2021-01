¿Cuándo hablar sobre sexualidad con nuestros hijos?

Para los padres puede ser abrumador y hasta angustiante hablar con sus hijos cuando empiezan a preguntar sobre sexualidad.

Algunos padres suelen pensar que la sexualidad es sinónimo de relaciones sexuales, pero, abarca muchos aspectos, por ejemplo, los órganos reproductores, cómo funcionan y su higiene; los cambios que experimenta el cuerpo, la pubertad; el embarazo, emociones, personalidades e identidad, entre otros.

Por mucho tiempo se ha arraigado de generación en generación un tabú sobre los temas relacionados a sexualidad y quizás por esta razón a algunos padres se les dificulta hablar con sus hijos.

Los niños desde pequeños son curiosos y constantemente están haciendo preguntas. No obstante, cuando preguntan cómo se hacen los bebés o sobre sus órganos reproductores los padres sudan frío y hasta se tornan de colores buscando la manera de evadir la situación.

La psicóloga y sexóloga Amor Antunez (@amorantunezoficial) comentó, en un Instagram Live en colaboración con la ginecóloga Naty Cifuentes (@soymejormujer), que a los padres y madres se le acabo la excusa de que en "mi casa no me hablaron de eso", lo cual les ocurrió a muchas personas, sin embargo, hay muchas opciones para quienes no le hablaron sobre sexualidad y poder abordarlo con los pequeños: Hay cuentos infantiles, talleres, cursos y un sinfín de profesionales que pueden apoyar a los padres.

Añade que tener acceso a la información de una manera profesional y lo más exacta posible es un derecho sexual y reproductivo de todos los seres humanos. Por ello, evitar intencionalmente brindarle este tipo de herramientas a sus hijos es una forma de negligencia.

La especialista indicó: "No nos cuestionamos las explicaciones que le damos a nuestros hijos sobre ningún otro órgano que no sean los sexuales y reproductivos, lo cual califica como raro, porque para los niños e inclusive los adolescentes no existe diferencia entre los órganos, la connotación erótica cargada de desinformación y mitos sobre la sexualidad la tiene los adultos".

Dijo que hay estudios que afirman que los niños y adolescentes que han recibido información profesional, concreta y sobre todo que respondían a sus dudas han postergado el inicio de las relaciones sexuales en comparación con quienes no la recibieron.

¿Cuándo se debe hablar de sexualidad con los niños? Healthy Children, señala en un artículo, que cada día se propician situaciones donde se puede abordar el tema, uno de ellos, el momento del baño, pueden aprovechar y nombrar las partes del cuerpo y sus funciones.

El embarazo o un nacimiento también son un buen momento para explicar cómo se concibe y nace un bebé, en este punto se puede ser breve y omitir los detalles del coito, y usar los términos correctos.

En la medida que los niños y adolescentes se eduquen sobre el tema pueden percibir señales de alertas sobre posibles abusos sexuales, acotó Antunez.

La información que comparta debe promover el autocuidado y el respeto.

Naty Cifuentes manifestó que en la consulta es muy recurrente la interrogante de a qué edad se debe empezar a hablar de sexualidad e incluso los padres insinúan que el tema debería ser abordado por los centros escolares, no obstante, no todos abordan el tema.

"Yo le digo siempre, yo prefiero que ellos lo sepan en su casa porque lo van a saber de la manera correcta, con las palabras correctas idealmente, con el amor y el respeto que debe saberse, y afuera probablemente va a tener una connotación distinta", dijo la ginecóloga.