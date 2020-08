¿Cuándo llevar a las mascotas a urgencias?

Miles de familias en el mundo no ven a sus mascotas como simples animales, sino como un miembro más de su familia, por esta razón, deben estar pendientes de su salud.

Versión impresa

Muchas veces están decaídos y sin apetito o, incluso, sin ganas de moverse. Pero, ¿cuándo es momento de llevarlos al veterinario? ¿Cómo saber si está deprimido por la falta de estimulación o simplemente no tiene apetito?

Renata Silveira, doctora en medicina veterinaria, comenta que estos son factores que deben tener claros, sobre todo en estos momentos en que no todas las clínicas veterinarias funcionando. Además, los horarios de salida están restringidos y se deben evitar al máximo las salidas y contactos innecesarios con otras personas.

Silveira resalta que una emergencia veterinaria es aquella situación que requiere atención médica inmediata.

Por esta razón, menciona algunos ejemplos que no pueden pasar desapercibidos ni atenderse en casa: cuadros de diarrea o vómitos súbitos; no hacer sus necesidades como comúnmente las hace; presentar estado de inconsciencia; demasiada excitación; anorexia o no comer; y dificultad para moverse.

"Estas son las emergencias más comunes que tenemos con las mascotas y que van a necesitar atención veterinaria, pero, siempre es aconsejable primero llamar al veterinario y preguntar sobre la conducta y pasos a seguir", menciona Silveira, quien también es Pet Partnership Manager de Purina Centroamérica.

Por otro lado, en el caso de los gatos, estos enmascaran los síntomas de sus dolencias, por lo que podría ser difícil identificar si el animal está enfermo, a menos de que su dueño lo conozca a la perfección, se lee en un escrito de El Tiempo.

No obstante, pueden ser considerados signos de alarma en los gatos si no come en un día, si deja de tomar agua y si hay cambios drásticos en su comportamiento.

VEA TAMBIÉN: Kendal Royo: Despedirán al carismático presentador en dos ceremonias

Silveira reitera que deben tener a mano los números de servicios veterinarios que estén abiertos, para actuar oportunamente en casos de emergencia.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!