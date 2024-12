Daddy Yankee retoma el control de sus empresas tras un acuerdo mutuo con su esposa

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee retomó este viernes el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc. tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Mireddys González, en medio de un proceso de separación y divorcio entre ambos.



Así lo dejó saber Anabelle Torres Colberg, una de las representantes legales de Ramón Luis Ayala, nombre de pila de Daddy Yankee, al juez Anthony Cuevas, en el Centro Judicial de San Juan, luego de un receso de dos horas en la que los abogados de ambas partes dialogaron y llegaron al acuerdo.



Torres Colberg explicó que Daddy Yankee, González y su hermana, Ayeicha González, llegaron a unos acuerdos "muy sencillos".



Entre esos acuerdos están que el artista se convertiría en "el único oficial y representante de esas empresas", a la vez que 75 millones de dólares ambas entidades "se van a permanecer intocables por 30 días". Igualmente, las hermanas no tuvieron más control de las determinaciones administrativas de ambas empresas.



"Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella", sostuvo el artista tras su salida de la sala.



Vestido completamente de negro, Daddy Yankee se expresó ante la prensa al concluir la vista, acompañado de sus abogados, entre ellos, Carlos Díaz Olivo, quien aseguró que "no hay dinero aquí involucrado" en el acuerdo y que "la transacción que acordamos las partes fue de buena fe".



Torres Colberg mencionó además que se aprobó que Daddy Yankee entregará unos informes mensuales sobre los asuntos financieros de las empresas, y se acordó la fecha donde se va a hacer todo el asunto de la transición para volver a tener el control de su carrera, de su nombre y que él pueda seguir siendo Daddy Yankee.



Ante ello, el intérprete de éxitos como 'Gasolina', 'Con Calma', 'Limbo', 'Rompe' y 'Dura' afirmó que estos acuerdos se dan por "lo mejor de la familia y en buena fe".



"Todo esto que está sucediendo es con un propósito mayor. Todas las cosas obran para bien", enfatizó el artista, quien arribó al tribunal junto a su hijo, el también cantante Jeremy Ayala.



Mireddys González, por su parte, llegó a la corte con los otros dos hijos del matrimonio, Yamilet Ayala González y Jesaeelys Ayala González.



Esta situación judicial se da luego de que Daddy Yankee y su esposa anunciaran a finales de noviembre que estaban en un proceso de separación y posteriormente divorcio.



Varios días después, se alegó que Mireddys González había retirado unos 100 millones de dólares de ambas corporaciones y los depositó en su cuenta personal, así como en la de su hermana.



Por la situación matrimonial y la separación con sus hijos, Daddy Yankee reconoció que "tiene sus retos y es difícil, pero sabemos que todo obra para bien".



"Confiados en hay propósitos divinos y todo se va ensamblando poco a poco", afirmó.



"Siempre he sido un hombre de respeto y he respetado a la madre de mis hijos. Y como dije, que se le respete públicamente. Estoy agradecido con lo que vivimos a pesar de que ella tomó la decisión de separarme de mí. respeto su decisión, soy un caballero y ella lo decidió para su vida y con mucho respeto lo acepto", reflexionó.