Daniela Álvarez: 'Nunca me imaginé que estaría tan medicada en mi vida'

Daniela Álvarez, ganadora del Miss Colombia 2011, acaparó la atención no solo de los colombianos sino de miles en el mundo, en el mes de junio.

Versión impresa

La exmiss compartió unas fotografías en las que anunció complicaciones en su estado de salud, las que llevaron a amputarle el pie y parte de la pierna, pues el flujo sanguíneo se perdió, inhabilitando la extremidad.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida”, escribió en ese entonces la exseñoria Colombia, en Instagram.

En ese momento y hasta la fecha, Daniela Álvarez se ha mostrado positiva, y con frecuencia comparte imágenes de su día a día luego de la cirugía.

Recientemente, la joven compartió una imagen donde se le ve con muchas pastillas en la mano, a esta le acompaña un mensaje.

Escribió: "Nunca me imaginé que estaría tan medicada en mi vida, pero no podría esperar menos después de una cirugía de amputación sumada a una isquemia".

"Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo", añadió.

Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día dificultando mis rehabilitaciones y otras como la inyección me tienen toda mi barriga con morados.

VEA TAMBIÉN: Sandra Sandoval y Luis Casis: Recaudan más de $9 mil en su segundo 'Bailotón'

Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas.

Poco a poco irán bajando estas dosis pero lo que si les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y sobretodo que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar FELIZ!!

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!