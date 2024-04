Danilo Pérez recibe distinción de la Universidad de Harvard

La Oficina de las Artes de la Universidad de Harvard ha nombrado al panameño Danilo Pérez como el "Master in Residence 2024".

El istmeño, fundador del Panamá Jazz Festival, recibió este reconocimiento por su gran trayectoria y la labor en la promoción del jazz.

Danilo Pérez se presentará el 6 de abril junto a la Orquesta de Jazz de Harvard en el Teatro Sanders.

De acuerdo con el programa de la Oficina de las Artes de la Universidad de Harvard, el objetivo del programa es triple.

El programa busca brindar una oportunidad a los estudiantes universitarios de trabajar directamente con el repertorio clásico y los maestros de esta forma de arte; honrar a los artistas que han hecho una contribución significativa a la música estadounidense; y aumentar el conocimiento público de la música del artista.

"Como solista y colaborador de gigantes del jazz desde Dizzy Gillespie hasta Wayne Shorter, durante más de tres décadas el pianista y compositor panameño Danilo Pérez, ganador del premio Grammy, ha sido elogiado como una de las fuerzas más creativas de la música contemporánea", destaca Harvard sobre el estilo del panameño.

Como era de esperarse, el panameño recibió decenas de felicitaciones tras esta noticia.

Uno de los que le escribió unas palabras fue el panameño Rubén Blades a través de su cuenta de Instagram.

Escribió: "Honor a quien lo merece. En estos días tan tormentosos para Panamá y el mundo, resulta siempre grato el encontrar una razón para sonreír. Esta ocasión la produce el merecido reconocimiento que la Universidad de Harvard ha conferido a nuestro amigo, compatriota y colega Danilo Pérez @daniloperezjazz, nombrándolo como el 2024 Harvard Jazz Master in Residence".

Danilo Pérez

Fue Embajador de Buena Voluntad deUNICEF Panamá, presidente y fundador del Panamá Jazz Festival y director artístico de la serie Mellon Jazz Up Series en el Kimmel Center de Filadelfia.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

También es profesor de música en el Berklee College of Music y en el New England Conservatory of Music y hace giras con su trío que incluye el bajista Ben Street y el baterista Adam Cruz.

Con información del diario hermano Crítica

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!