Danna Paola es criticada por describir como 'extrema' su primera experiencia en el metro de Ciudad de México

Hace unos días Danna Paola lanzó su nuevo éxito musical "XT4S1S" junto al videoclip en donde recorre las calles de la Ciudad de México y toma el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Metro.

Por ello, este peculiar acto fue celebrado por algunos de sus fanáticos, sin embargo, el hecho dio un giro y ahora fue duramente criticada. Y es que la famosa externó en una entrevista para MTV que ésta era la primera vez que se subía a este medio de transporte

Durante la entrevista que compartió se escucha a la intérprete de éxitos como "Oye Pablo", "Amor Ordinario" o "Sodio" platicar sobre cómo experimentó la grabación del videoclip de su nuevo sencillo.

“Tengo que decir que yo no me había subido al metro de la Ciudad de México. Había tomado el metro de otros sitios y otros países, pero tenía que encontrar el momento y no es porque antes no haya querido o porque lo despreciaba”, indicó Danna Paola.

Por si fuera poco, la cantante aclaró que fue una experiencia "extrema" y muy top, por lo que ya le tomó cariño:

“En este momento me gustó, ya les subiré mi BTS de la experiencia, porque fue una experiencia extrema subirme al metro, pero sobretodo porque me divertí mucho. La gente que estaba en el metro también estaba muy cool, entonces fue súper noche, ya casi cuando iban a cerrar y fue una experiencia muy top, yo amo el metro”, concluyó.

Por lo anterior, los usuarios de redes sociales arremetieron en contra de la también actriz. Algunos se ofendieron porque la cantante no se subiera antes, mientras que para otros fue una falta de respeto que catalogara como "extremo" subirse al metro cuando no lo hizo en una hora pico:

“No sé si reír o llorar”, “Soy su fan, pero sí me dio risa. Extrema es que lo grabara a las 7:00 a..m ahí sí sería una extrema”, “Y yo yendo diario en metro sin divertirme ni ser gente cool”; “Ojalá pudiese decir que nunca me he subido al metro, pero es en lo único que me alcanza para viajar y ni así tuve la suerte de poder conocer a Danna”, “Extremo, jajajaja, muy cool, ahora súbete en hora pico y a diario” y “Muy privilegiada”, se lee entre las reacciones.

Pero no todo fue negativo para la cantante, ya que algunos de sus simpatizantes la defendieron y señalaron que su fama pudo ser un factor por el cual tal vez nunca tomó de forma regular el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Desde pequeña fue una celebridad y la gente luego le pediría muchas fotos, por ende no puede andar libre en las calles, siempre con seguridad”. “¿Chicas, hay personas que no tienen o no tuvieron la necesidad de vivir ese tipo de cosas, por qué se enojan? así es la vida de cada quién, no es malo” y “Simplemente no tuvo la necesidad”, escribieron los usuarios.

