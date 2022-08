Jennifer López reacciona a video no autorizado sobre su boda

La lujosa boda de Jennifer López y Ben Affleck duró tres días. Fue la segunda de los famosos, los asistentes habrían firmado un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometían a no tomar videos ni fotos.

Sin embargo, una situación incómoda surgió ya que a pesar de los controles, un invitado grabó algunos momentos y los vendió a un medio de comunicación. López expuso la situación en el perfil de quien lo divulgó las imágenes en las redes y esa persona se vio obligada a borrar la grabación y pedir disculpas.

El 26 de agosto de 2022 TMZ publicó un exclusivo video de la protagonista de "Marry me" cantando un tema nuevo cuya letra dice "Can’t get enough". JLo cantó y bailó la pieza con su vestido de novia para su esposo que la observaba desde una silla frente a ella.

Las imágenes han recorrido las redes sociales hasta llegar a la cantante, quien reaccionó a una publicación del video en el perfil de Instagram @jlow0rld, reseña el New York Post.

La cuenta borró el post con el clip filtrado y compartió el 27 de agosto una captura del comentario de la protagonista de "Selena".

"Eso fue grabado sin nuestro permiso. Punto. Y quien sea que lo haya hecho, se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo sacaron, teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartiesen nada de nuestra boda. Era nuestra elección compartirlo. Esto fue robado y lo vendieron sin nuestro consentimiento”, escribió la Jennifer.

Jennifer agregó que cuando elige compartir detalles de su vida íntimma, lo hace desde su newsletter On The JLo.

Si bien el comentario de López ya no está disponible para ver, dado que se eliminó el video, la cuenta de fanes compartió una captura de pantalla con los seguidores, acompañado del siguiente texto:

"Por respeto a 'Bennifer' y sus momentos privados, eliminé la publicación anterior. Te amamos Jennifer y esperamos que encuentres rápidamente al chico que vendió este material a TMZ. Estoy publicando el comentario de Jennifer en una publicación eliminada. ¡Compártelo!"

No obstante, el medio que divulgó el video, TMZ no ha brindado ninguna postura al respecto y la publicación sigue disponible en internet.

