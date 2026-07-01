Danny Glover revela que padece Alzheimer: 'Puedo vivir con ello, de alguna manera'

El actor estadounidense Danny Glover, de 79 años, reveló públicamente que padece la enfermedad de Alzheimer, un diagnóstico que recibió hace aproximadamente tres años y que, según explicó, ya ha comenzado a afectar su memoria, su habla y sus movimientos. El protagonista de "Arma letal" hizo la confesión durante una entrevista para el programa "Today" y en declaraciones a la revista People.

'Las cosas van a cambiar'

Glover reconoció que todavía está asimilando el diagnóstico, aunque afronta esta nueva etapa con optimismo.

"Puedo vivir con ello, de alguna manera. Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán", expresó el actor, quien añadió que no considera que esta sea la etapa final de su vida.

También destacó el respaldo que recibe de su familia, especialmente de su hija Mandisa, a quien describió como una pieza fundamental durante este proceso.

Una carrera que marcó a Hollywood

Danny Glover alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al detective Roger Murtaugh en la saga "Arma letal", junto a Mel Gibson. Sin embargo, su trayectoria incluye decenas de producciones, entre ellas "The Color Purple", "Places in the Heart", "Predator 2" y "Dreamgirls".

Además de su trabajo como actor, ha sido una figura destacada en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. En 2022 recibió un Óscar honorífico por su trayectoria artística y su labor humanitaria.

Quiere generar conciencia sobre la enfermedad

Al compartir públicamente su diagnóstico, Glover busca contribuir a una mayor comprensión del Alzheimer y reducir el estigma que aún existe alrededor de la enfermedad.

Su hija explicó que la decisión de hablar del tema responde al deseo del actor de contar su historia con su propia voz y ayudar a otras familias que atraviesan una situación similar.

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Pese a las dificultades que enfrenta, Glover aseguró que mantiene la intención de seguir activo y disfrutar el tiempo junto a sus seres queridos, convencido de que su historia aún tiene nuevos capítulos por escribir.