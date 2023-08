Darell defiende el uso del lenguaje explícito en la música

El reguetonero puertorriqueño Darell, quien promociona su tercer disco, "Everybody Go to the Discotek", dijo a EFE ser un defensor del lenguaje explícito sobre sexo, armas y drogas en las canciones, ya que representa "la vida real".

"Hay una realidad, no podemos hacernos los ciegos. Uno tiene que proyectar lo que está pasando en la vida real. Ahora, el que yo lo diga no significa que lo estoy haciendo, pero la verdad es que está funcionando", aseguró Darell, una de las grandes estrellas de la nueva camada de artistas urbanos latinos.

Esa afirmación Darell la da por el hecho de que el contenido sexual o callejero en los temas urbanos funcionan en el mercado, pues hasta han ayudado a que artistas como Bad Bunny hayan ganado premios Grammy.

"No es que si no cantas así no vas a llegar o no le vas a gustar a nadie. Hay que tener un balance. Pero tienes que montarte con los 'chamaquitos' (artistas jóvenes) nuevos, porque es una cultura. Después llega la disquera y quiere hacer cosas más comerciales", explicó.

"Tienes que estar 'open' (disponible) a todo. No es que si vas a cantar una salsa vas a ser salsero", enfatizó.

Las vivencias callejeras son sus raíces

Por las experiencias callejeras vividas en el residencial público (barriada popular) Sabana Abajo en Carolina, municipio aledaño a San Juan, Darell dijo que podría hacer hasta 25 álbumes relatando y contando las mismas.

"Si es por cantar lo que yo he vivido, te puedo hacer 25 discos, porque viví en un caserío. Son mis raíces, con lo que yo vi y crecí", reflexionó el artista sobre las situaciones sociales que ha tenido.

Admitió, además, que cualquier joven artista que quiera integrarse al movimiento urbano tiene que dedicarse a cantar canciones de trap o "música de la calle" para poder destacarse entre los demás.

"Usted tiene que darle por esos carriles primero, como en el 'underground' (callejero) de ahora. Esa música es la que le está abriendo las puertas a muchos jóvenes en este país", sostuvo.

Esa intención de exponer temas callejeros en sus canciones está presente con sus primeros dos discos, "La Verdadera Vuelta" (2016), cuyas iniciales tiene tatuadas en la parte derecha de su cuello, y "LVV, The Real Rondon" (2020).

Un artista original

Los títulos de sus tres discos -"La Verdadera Vuelta", "The Real Rondon" y "Everybody Go to the Discotek"- son frases que Darell utiliza en la mayoría de sus canciones.

Ante ello, el artista indicó que sus próximos álbumes también los titulará con otras expresiones que usa en sus temas, como "Hi sweetie", el cual adelantó que será "más romántico"; "Ratatatá", que será dedicado al "malianteo" (temas callejeros); y "Around the world", con influencias musicales diversas.

Todas estas frases o expresiones, así como su "color" o voz ronca, han caracterizado a Darell, de 33 años, dentro del movimiento urbano como un artista creativo y original que se diferencia de los demás intérpretes.

También le han ayudado a que otros colegas como Nicky Jam, Wisin, Ozuna, Myke Towers, Omar Courtz, Sech y Luar La L le hayan dado la mano y aceptado colaborar en su nuevo disco.

"Everybody Go to the Discotek" es un álbum de "perreo" que tiene sus orígenes en la vieja escuela del reguetón y el trap, en combinación con diversos ritmos como bachata, dembow y funk brasileño.

Uno de los temas que más se destacan de dicha producción es "Wait Deh Man", un título homónimo al de la canción de la década de los 90 del jamaiquino Cutty Ranks, cuyo ritmo se utilizó en los principios del reguetón, conocido en aquel entonces como "underground".

