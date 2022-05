David Cronenberg, tan provocador como siempre

David Cronenberg, el director de culto canadiense, hacedor de joyas como "Videodrome", "La Mosca", "Dead Ringers" y "Crash" (por la que para su gran decepción no obtuvo la Palma de Oro en Cannes 1996 con Francis Ford Coppola de presidente del jurado), regresó al festival francés después de varios tropiezos como "Polvo de Estrellas", para presentar su nuevo filme "Crimes of The Future".

Hace pocos días había lanzado una propia campaña de marketing, declarando que muchos espectadores no aguantarían los primeros 10 minutos. Finalmente nada de esto pasó, y el filme fue disfrutado por las legiones de fanáticos de su cine, tanto espectadores como críticos, en un día que tanto Cronenberg como el filme de Park Chan-Wook eran lo más esperados de la jornada: el director coreano de la monumental "Old Boy" (ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes 2004) reapareció con un policial llamado "Decision to Leave" que, pese a algunos hallazgos, no está en la línea de su gran cine.

Cronenberg volvió con este viejo guion rescatado por el productor de "Crash", a su cine más visceral y vinculado con los cuerpos y el sexo. Saul Tenser (Viggo Mortensen, su actor fetiche de esta última etapa) es un hombre que junto a su compañera Caprice (Lea Seydoux) en un futuro distópico realiza performance vinculados con los cuerpos, las cirugías y la apretura de los mismos, hasta para tatuar los mismos órganos. ¡Si, 100% Cronenberg!

Saúl es toda una celebridad en ese ámbito. A ellos se vincula una organización ilegal sobre el tráfico de órganos, donde despuntan Timlin (Kristen Stewart) y Wippet (Don Mckellar, otro de sus actores preferidos) que se interesan por "la obra" de Saul y quieren unirse en una cruzada de concientizacion junto a ellos, con el agregado de un nuevo órgano pueda crear otro tipo de humano, que incluso se alimente a base de plástico. El proceso digestivo también cumple una función importante en la trama.

El filme dialoga con toda la obra del propio director, y en alguna medida todo parece una performance artística -junto a una critica en sí misma a ese arte contemporáneo- similar a las que realiza Saul y Caprice junto a máquinas acordes para ello, que pueden realizar: autopsias, cortar y abrir los cuerpos, dañarlos interna y superficialmente, ello provoca un deseo y una vinculación relacionado con un clímax -¿sexual, cinematográfico, o ambos?-. Por ahí se escucha: "No soy bueno en la practica del sexo de antes" (the old sex) cuando dos se besan apasionadamente como antaño.

En la conferencia de prensa del día posterior se pudo ver la buena química que une a Mortensen con Cronenberg, que comenzó en 2005 con "Una Historia Violenta", rememoraron viejas anécdotas de cuando se conocieron y decidieron vincularse artísticamente.

Las aguas estarán divididas como en la mayoría de sus filmes, sin embargo en este, el veterano director, parece haberse olvidado un poco de un público más amplio, "Crimes of the Future" parece realizado para saciar los deseos de sus fanáticos y los seguidores acérrimos de su cine, por lo que el filme parece ser demasiado críptico y es por ello, que pese a aspirar a algún premio, no se percibe pueda quedar como una de sus grandes películas. Su regreso en ese punto dejó gusto a poco lamentablemente.

