David Samudio desaprueba el 'ataque despiadado' contra Cundumi

El periodista David Samudio no está de acuerdo con el "ataque despiadado" que ha recibido el futbolista Aymar Cundumi por la forma en la que marcó a Lionel Messi en el amistoso entre el Sporting San Miguelito e Inter Miami CF.

David Samudio, en "A la candela", explicó que en el deporte hay bastantes patadas a futbolista y naturalmente, no es algo que se deba aplaudir, y es común que suceda, pero tampoco se debe usar como excusa para hacer comentarios de odio.

"(...) entendemos lo que significa Messi", aseguró Samudio, sin embargo, que le hayan dado una patada no es excusa para caerle en "padilla" al número 16 de Sporting San Miguelito.

"A Messi le han pegado muchas patadas y le seguirán pegando más patadas", expresó el periodista.

La opinión de Samudio ha generado reacciones tanto a favor como en contra: "No se justifica una entrada carnicera a media cancha y sin peligro de gol sea quién sea el jugador", "¿Y ese Messi es intocable o qué? Esto es fútbol, si no que Messi vaya a jugar pádel", "Pero Messi si le pudo dar con el codo a Cundumi y no pasa nada, eso sí está bien, eso es fútbol", "La gente exagera, mínimo le metió una patada en la espalda. Esto es fútbol. Puro fanático de papelillo que fueron al estadio" y "Fanatismo, por ningún otro jugador reaccionarían así".

Más temprano, Cundumi se disculpó con el pueblo por su acción en el encuentro amistoso.

(...) comentarios negativos siempre habrá, pero yo seguiré con la frente en alto porque de los errores se aprende", aseguró el futbolista.

Las reacciones tras las disculpas tampoco se hicieron esperar.

"Yo no entiendo por qué las disculpas. ¿Acaso lo abofeteó, o lo ahorcó, un puñete en la cara Esto es fútbol, no es pádel ni tampoco voleibol …. Él no le debe disculpas a nadie", "Messi no es Dios, ya tranquilo brother queda camino por delante", "No te humilles papá por comentarios de las redes. Tú serás un baluarte, tranquilo, esto es fútbol", "No pasa nada es fútbol, la vaina que pateó al Dios de muchos, qué no lo pueden tocar. Sigue adelante y tómalo como aprendizaje" y "A mejorar y darle con todo".

