Dejarán de transmitir los programas de Roberto Gómez Bolaños

En los últimos días medios internacionales han reportado que los programas del fallecido Roberto Gómez Bolaños ya no podrán emitirse a nivel mundial.

“El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado” y “El Chompiras y el Botijas”, son algunos de los programas que ya no serán emitidos supuestamente porque Grupo Televisa y Grupo Chespirito no han llegado a un acuerdo en la negociación que mantuvieron, reportó el portal web ámbito.com.

Forinda Meza compartió un hilo en Twitter en donde explica su posición respecto al tema y además en donde asegura que es una agresión hacia las personas.

“Qué opino de que se deje de transmitir chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió Florinda.

La actriz explicó que la decisión va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. “Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, prosiguió.

Florinda asegura que eliminar los programas de Roberto Gómez Bolaños es una medida poco inteligente y añadió que por primera vez encontró una razón para para decir “Que bueno que mi Robert ni está en este mundo”, porque según la actriz este acto patea el recuerdo del reconocido humorista y lo que más él respeto, su público.

“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?, culminó Florinda Meza.

Por su parte, el hijo del intérprete del “Chavo del 8”, Roberto Gómez Fernández se refirió a la situación en su cuenta de Twitter.

“Aunque triste por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, se lee en el tweet del hijo de Roberto Gómez Bolaños.

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014.

Pronunciamiento

A la fecha, Grupo Televisa no ha emitido un pronunciamiento respecto a este tema.

