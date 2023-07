Delany Precilla y Paul McDonald encienden las redes sociales

Delany Precilla y Paul McDonald encendieron las redes sociales con una galería de fotografías que dejan muy poco a la imaginación.

El matrimonio se tomó algunas fotografías frente al espejo ligeros de ropa, McDonald está detrás de su esposa y cubre sus senos, mientras que ella usa una toalla para cubrir de la cintura para abajo.

Precilla y McDonald posaron estratégicamente para cubrir lo que era necesario. “Ey”, fue la descripción que la pareja usó para la publicación en Instagram.

En menos de 24 horas la publicación cuenta con más de 41 mil “me gustas”, al momento de esta publicación, y más de 800 comentarios.

Las fotografías han generado todo tipo de comentarios, los adeptos y detractores de la pareja no se han amilanado y han emitido sus opiniones.

“Normalicen esas fotos sexys sin ser vulgar… Puros aburridos aquí”, “Nada de vulgar, es su esposo, yo me las haría con mi pareja”, “Se están tapando lo mismo que se taparían en una playa con el vestido de baño” y “El que no le gusta las fotos entonces no lo sigan y ya”, son algunos de las opiniones en la sección de comentarios de la publicación.

También entre los comentarios se puede leer que para algunos no fue de su agrado las fotografías: “Después no pidan respeto cuando los acosen en las redes”, “Qué necesidad hay para esto, qué hay que demostrar”, “Y después andan llorando”, “Cada hombre le dará su lugar a su mujer y cada mujer se dará a valer” y “Tratando de entender”.

Respecto a los comentarios ni Precilla ni McDonald se han referido a ello, tal y como ha ocurrido con las polémicas que han protagonizado en el pasado, pues hay quienes no olvidan que en algún momento fueron funcionarios públicos.

Actualmente la pareja está en Miami y han compartido que han tenido un gran alcance en redes sociales, interacciones que superan el millón de usuarios. ¿Qué tal?

La pareja sabe cómo mantenerse en la palestra pública, así que no es de extrañar este tipo de publicaciones.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!