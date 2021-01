Delyanne Arjona sobre los 'influencers': 'Hay que aguantarse mucho, tener piel de lagarto o ponerte vaselina...'

Recientemente, la chef Delyanne Arjona compartió en Instagram sobre los deberes y responsabilidades de ser un influencer.

Versión impresa

La chef publicó una fotografía de sí misma y la acompañó con la siguiente descripción: “Ser influencer... ¡un trabajo duro! Porque hay que cuidar lo que dices, hay que cuidar tus clientes, hay que tener tacto e inteligencia para poner tu contenido, saber cómo funcionan los algoritmos y aquellas cosas que capaz no le prestamos mucha atención”.

Comenta que como figuras públicas tienen que aguantarse muchas cosas. “Hay que aguantarse mucho tener piel de lagarto, o ponerte vaselina...”, dijo la chef.

Además, enfatizó que ser influencer lleva horas de trabajo, inversión, cuidado, paciencia. Algunas personas creen que es fácil, pero, según Arjona se requiere dedicación, pasión, creatividad y mucha disciplina.

Siguiendo esa línea, aprovechó para enviarle un mensaje a 321 mil seguidores respecto a la situación actual a causa de la COVID-19 y los aconsejó a seguir las medidas sanitarias contra el virus.

“Señores estamos mal. Y si lo dicen todos, lo dicen las noticias, lo dicen las conferencias, pero parece no importarnos. Debemos cuidarnos a nosotros y a los que amamos”, se lee en el post.

Arjona etiquetó a varios influencer en su publicación, los cuales considera que están haciendo un buen trabajo por el país. Entre ellos: Bettina García, Male Sucre, Karen Chalmers, Michelle Simons, Ingrid De Icaza, Alex Medela, Natalia González y otros.

Sin embargo, esto no le gusto a un usuario que se identifica como @pdemostrativo.

VEA TAMBIÉN: 'Hecha Pa' Mi' continúa escalando posiciones en el Top 50 Global en Spotify

“Disculpa, pero ni tú, ni los que has mencionado son influyentes. Ustedes no influyen en nada. Ustedes son conocidos de la televisión y hasta ahí, no van más allá de eso. Hoy día tener una cuenta de IG o Youtube con varias personas siguiendo esa cuenta se hacen llamar influencer. Además, que tú misma te llames influencer está fuera de lugar. Y, por último, dime unos 5 casos en que hayas influenciado en alguien y en qué. Tengo entendido eres chef... a ver, dime”, comentó el usuario.

Respecto a esto, la chef dijo que le encanta que las personas se tomen el tiempo de crear una cuenta para escribirle.