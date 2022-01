Delyanne Arjona sobre el incidente tras no usar mascarilla: 'No lo hice de una manera intensionada'

Delyanne Arjona habla tras el incidente ocurrido en su visita a la playa en Chiriquí por no usar la mascarilla.

En un video publicado en sus redes sociales Delyanne Arjona dio una explicación de lo ocurrido, aunque aclaró que no acostumbra a hacerlas.

"Quiero dejar claro que yo soy una persona que me cuido mucho... han pasado casi dos años de pandemia y a mí en todo este tiempo gracias a Dios a mí no me ha dado covid..."

"Me he cuidado bastante y gracias a Dios como dije no me ha dado en todo este tiempo, pero lo que sí les quiero decir es un doctor a mí me dijo que cuando uno estaba al aire libre, era muy poco probable que a uno se le pegue el coronavirus, porque el virus sale de tu boca ce y muere", dijo la chef.

"Entonces estos son de los estudios que se han hecho y que al aire la verdad, es espacios abiertos, donde el aire corre realmente el virus no se contagia", agregó.

Continuó: "Al estar yo en la playa caminando, lejos de otras personas yo no estoy ni contagiando a nadie ni nadie me está contagiando a mí, más o menos es lo que les quiero explicar".

"La verdad es que uno sí debe usar mascarilla, en todo momento es la una manera que tenemos para cuidarnos nos hemos dado cuenta de eso, utilizando mascarilla... de esa manera nos hemos protegido este tiempo...", señaló.

"Si quería dejar claro que realmente no lo hice de una manera intensionada sino que simplemente estaba caminando por la playa y vi las tienditas y me provocó comprar algo para apoyar al mercado local", hizo hincapié.

Al final del clip envió besos y abrazos, y dijo: "Cuídense, usen su mascarilla, de verdad que hay que hacerlo, es la única manera que tenemos para protegernos".

En las redes los comentarios le han llovido a Delyanne Arjona, ya que se han sorprendido por su comportamiento en la playa.

