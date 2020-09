Demi Lovato dice que su traje de novia no será blanco

Demi Lovato ha despertado entre sus seguidores la expectación de cómo será su vestido de novia, después de que se revelara su compromiso con su novio Max Ehrich.

En julio el guapo actor le entregó el anillo a Demi le pidió matrimonio, algo que a la cantante la hizo feliz, pues asegura estar muy enamorada de su chico.

Uno de los temas más atractivos para sus fanes es el modelo del vestido de novia que usará en su boda, y se han cuestionado si se parecerá al que usó en el video de su tema "Tell Me You Love Me", se lee en La Botana.

En entrevista concedida al podcast "Popcrush Nights", Demi comentó al respecto: "Ya tengo en mi cabeza la imagen de lo que quiero ponerme si finalmente decido organizar una celebración por todo lo alto. No quiero revelar muchos detalles, pero no va a ser el típico vestido blanco desde luego".