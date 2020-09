Demi Lovato: ¿Por qué canceló su compromiso matrimonial con Max Ehrich?

Hace unos meses se contemplaba a una nueva vida de Demi Lovato, que después de un periodo muy delicado donde tuvo trastornos alimenticios y muchos problemas con sus adicciones volvió a sonreír gracias al amor.

En ese estonces el cambio era porque Demi Lovato tenía una relación con Max Ehrich y con este se comenzó a mostrar muy cariñosa en sus redes sociales y al poco tiempo ambos comunicaban sus planes de pasar por el altar, anillo de lujo incluido.

Pero, el cuento de hadas llegó a su fin, al menos así se dio a conocer este jueves. En las últimas horas la revista People ha avanzado que la pareja ha decidido tomar caminos distintos.

Hace dos meses fue cuando ambos se comprometieron y por esta razón precisamente "fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras", ha declarado una fuente a esta misma revista.

"Se quieren y se respetan mucho y siempre recordarán con afecto el tiempo que pasaron juntos", añadió.

Los millones de seguidores que acumula la artista estadounidense van a quedar conmocionados al enterarse de la ruptura de Demi Lovato con la que había sido su pareja desde mediados del año pasado, aunque no fue hasta enero de este mismo año cuando lo oficializaron, se lee en el portal as.com

Con el inicio de este romance muchos fanes de la cantante y actriz respiraron tranquilos al ver que por fin encontraba la estabilidad en su vida.

"Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", rezó uno de sus últimos mensajes cuando anunciaba su compromiso con Max Ehrich, lo cual sorprende al haber finalizado su relación apenas unas semanas después.

Cuesta creer que el motivo sea la carrera de ambos y no haya algo más al verlod enamorados que estaban hace no mucho tiempo.

¿Qué pasará con el anillo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales? Max Ehrich quiso pedirle matrimonio a su pareja y decidió tirar la casa por la ventana regalándole un anillo de 25 kilates