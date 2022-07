'Despierta y anda', de Kafu Banton, resurge en medio de las protestas

Por muchos años la música ha sido una plataforma para levantar la voz y reflexionar sobre los flagelos y desigualdades que enfrenta la sociedad.

La exposición y la libertad que hay en la creación musical han servido para que algunos artistas se hagan eco del descontento de los panameños con la administración de Nito Cortizo.

Panamá enfrenta su tercera jornada de protestas mientras se desarrolla una mesa de diálogo en Penonomé, en Coclé, para darle resolución a las demandas de la población.

Zico Alberto Garibaldi Roberts, conocido artísticamente como Kafu Banton, también se ha unido al sentir del pueblo y recientemente publicó una recopilación de imágenes de la ola de protesta.

Mientras se reproduce el video de fondo se escucha el sencillo “Despierta y anda”, de 2018, letra que se ajusta perfectamente a la situación en la cual está sumida el país.

“Despierta y anda, y pelea tus derechos porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya está bueno caramba, siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio”, dice parte de la canción.

La canción bajo la producción de Rasta Lloyd, no es un llamado a la clase política, más bien insta al pueblo a analizar la situación y a cambiar de perspectiva.

“No dejes que te engañen ni la mentalidad te empañen, ya está bueno caramba, ya es hora que despiertes, que te instruyas y te prepares”, insta la letra de la autoría del colonense.

Otro fragmento hace referencia presumiblemente a los políticos: “Diferentes personajes con la misma demagogia, no les creo, aunque lo digan en la iglesia una logia, no respetan, los medios también se prestan pa’ que la mentira no sea tan obvia”.

Kafu Banton siempre se ha caracterizado por cantar temas sociales, por lo que, en esta jornada de protestas muchos han usado sus temas para expresar su sentir, “Despierta y anda” y “Se puso pero”, de 2017.

