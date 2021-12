Día de las Madres: Wendy Castillo, auxiliar de llantas y combustible

Hoy, 8 de diciembre, se celebra el Día de las Madres en Panamá, donde se resalta la labor de esas mujeres trabajadoras.

Algunas de ellas pasan más horas trabajando para ayudar a echar para adelante a su familia, y en trabajos que antes eran solo pensados para hombres.

Una de ellas es Wendy Castillo, quien tiene un bebé y trabaja como auxiliar de llantas y combustible en Mi Bus. Ella comparte su historia.

Wendy Castillo comenta que ha sido un trabajo de mucha adaptación.

"Mis compañeros siempre estuvieron ahí para recordarme que podía lograrlo, que no estaba sola, comparten sus conocimientos, y sobre todo aprendo algo nuevo todos los días".

Wendy Castillo, de 29 años comparte con Panamá América, como han sido estos tres años de trabajo en el área de matenimiento de esta empresa.

¿Afecta a su labor de madre este tipo de trabajo?

A veces puede llegar a ser muy agotador, principalmente porque he empezado una segunda carrera, estando mi bebé tan pequeño, pero al igual que en mi trabajo, en la casa hacemos un gran equipo, mi esposo me apoya mucho, nos organizamos, nos distribuimos las tareas, siempre juntos en familia.

Una de sus mejores experiencias dentro de su trabajo.

Adicional a todo el conocimiento que he adquirido, puedo mencionar en general que la mejor experiencia es todo el dinamismo que mantengo en MiBus, dónde la monotonía no existe, es un trabajo que te mantiene activo, todas las personas alrededor están motivadas por la misma razón, en la búsqueda de excelentes resultados, en esforzarnos para ser mejores día a día.

Un mensaje a las madres que tienen trabajos similares al suyo.

Mi mensaje sería que entiendo que pueda llegar a ser muy agotador, pero debemos siempre dar el máximo de nosotros, buscando siempre nuestra motivación; nuestros sacrificios y todo nuestro esfuerzo siempre será valorado, no estamos solas y aunque a veces nos sentimos decaídas, que ya no podemos dar más, el camino se recorre paso a paso.

¿Qué dificultades tiene su trabajo siendo mujer?

Por ser mujer no he sentido ninguna dificultad en desempeñar mis funciones, siempre me he destacado en dar la milla extra como cualquiera de mis compañeros varones, pero después de mi regreso de la licencia maternal me encontré con algunos impedimentos, principalmente en trabajos que requieren fuerza y si he tenido que requerir de apoyo.

