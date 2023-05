Día de Star Wars: ¿Cuál es el origen de la fecha?

Los seguidores de "La Guerra de las Galaxias" están celebrando hoy, 4 de mayo, el Día de Star Wars, creado por los simpatizantes de la saga.

La celebración se difundió en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente. Pero, ¿por qué la celebran?

Es un homenaje a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas.

No obstante, el origen de esta fecha está marcado por ciertos acontecimientos, tal como se registra en documentos online.

El 4 de mayo de 1979, cuando estrenó la primera cinta de "La Guerra de las Galaxias", el medio "London Evening News" publicó una nota donde miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su cargo como primera ministra del país, incluyendo esta frase "May the Force be with you" ("que la fuerza te acompañe"). Esto fue aprovechado por los fanes de la cinta para crear el "Star Wars Day".

Además, en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema hizo un festival de cine este día, también hubo una lluvia de ofertas y descuentos especiales en productos de Star Wars.

¿Cómo lo celebran?

Los adeptos de "Star Wars" realizan diversas actividades en el mundo, como maratones de la cinta, fiesta de disfraces, los seguidores comparten material en las redes sociales y exposiciones, entre otras.

Por ejemplo, este 2023, se espera que una serie de frases inunden las redes sociales. ¿Cómo cuáles?

"Que la Fuerza esté contigo en este Día de Star Wars"; "Feliz Día de Star Wars, que la Fuerza te acompañe siempre y que nunca te falte una espada láser a tu lado"; y "Un Jedi debe tener pasión, conocimiento y una celebración épica en el Día de Star Wars", serían solo algunas de ellas.

Mientras que, en el caso de Panamá, también estarán realizando una actividad, pero el domingo 7 de mayo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

De las 10:00 a.m. a 7:00 p.m., en el Atrio Costa del Este, habrá: Exposición de colecciones, concurso de disfraces, academia de sables para niños y conversatorios, entre otras actividades, tal como publicó el grupo @order66panama, que son fanes de Star Wars.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!