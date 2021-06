Día del Padre: ¿Cómo celebrarlo en medio de la covid-19?

Por segundo año consecutivo, los panameños y, en otros países del mundo donde celebran el Día del Padre el tercer mes de junio, lo harán bajo la sombra de la pandemia de la covid-19.

Aunque este año, no es tan restringido como en 2020, de igual manera tienen que celebrar siguiendo las medidas de bioseguridad y más que Panamá está casi en la tercera ola de contagios de la covid-19. En los últimos días, los casos en el istmo han ido en aumento.

Pero, ¿cómo pueden celebrar el Día del Padre en medio de la pandemia? El psicólogo Nefthaly Montenegro Ricardo, del Centro Psicológico Integra Panamá (@integrapanamacp) habla al respecto.

Montenegro Ricardo comenta que este año van a querer tener un acercamiento físico con aquel ser especial en este día, por eso es primordial seguir con las normas de bioseguridad, "no bajen la guardia".

"Emocionalmente vamos a tener una mayor alegría de visitar a esa persona, pero tenemos que saber que esa alegría y el amor a ese ser querido va a seguir siendo el cuidado hacia esa persona", dice.

Regalos y más

De acuerdo al psicólogo, "hemos aprendido que la parte material ha pasado a segundo plano y le ha dado relevancia a la parte emocional y ese disfrutar de la compañía de esas personas... Esto sigue siendo lo más importante en comparación con cualquier regalo material o monetario".

Si bien es cierto, que es bonito regalar algo y que esa persona reciba un presente, el tema de la calidad de tiempo y pasar tiempo en familia, presencial o virtual, es lo que deben tomar más en cuenta este año, dice.

Empero, Montenegro Ricardo, apuesta por los regalos tradicionales, como una tarjeta, un dulce que hagan en casa, cocinar en familia, "son momentos que se deben disfrutar".

Sin embargo, en el mercado hay decenas de opciones que también le darán satisfacción a sus progenitores.

Dispositivos tecnológicos, calzados, corbatas y camisas, son algunas de las opciones para hacerle un presente a sus padres. Dependerá, de los gustos de cada uno.

No obstante, no olviden cuidarse si van hacer reuniones familiares, pues la covid-19 no perdona.

