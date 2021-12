'Diablo Rojo', un traje regional no favorito que resultó ganador

El diseñador Daniel Cortina cuando dejó fluir su creatividad y le dio vida a una idea que surgía entre chistes en reuniones con amigos.

La mezcla de su experiencia con las ganas de hacer un buen trabajo, después de estar ausente por cuatro años en el mundo de los escenarios nacionales, hicieron que su creación "Diablo Rojo"; conquistara la oportunidad de tomar una ruta hacia Israel, para mostrar todo su esplendor en Miss Universo 2021 de la mano de nuestra Señorita Panamá 2021, Brenda Smith Lezama.

Y aunque este traje se ganó la oportunidad de ser mostrado al mundo, curiosamente, no era el preferido de Cortina. El diseñador comentó a Mujer que su diseño favorito sentimental era el "Palacio

de las Garzas", el cual también fue presentado durante la Competencia de Traje Nacional del Señorita Panamá 2021.

En una entrevista, el también comunicador social y publicista de profesión, contó detalles sobre su ausencia en escenarios nacionales, concepción y realización de la idea "Diablo Rojo" y cómo se siente al llegar por segunda vez al Miss Universo con una de sus creaciones.

Concepto Diablo Rojo

"Era una idea que traía en mente junto a un grupo de mis amigos más cercanos. Entre chiste y seriedad era un tema muy esperado, pero, nadie se atrevía hacerlo. Confieso, ese no era mí diseño titular para competir, lo era el 'Palacio de las Garzas', pero me pidieron hacer un segundo diseño al tiempo porque había una Miss (en Señorita Panamá 2021) que no tenía diseñador y acepté. Decidí tomar ese reto y al hacer las botas (de 'Diablo Rojo') me entusiasme al ver como se veía y le metí corazón y, bueno, curiosamente resultó ganador', explicó entre risas.

Para Cortina, presentar por segunda vez una creación suya en Miss Universo significa algo "muy especial", pues, "trabajar con empeño por algo que quieres y ver los resultados es algo grande. Más que ganar. El sentimiento que puedes llegar a transmitir en las demás personas a través del arte ha sido y es mi mayor satisfacción".

Agregó: "Y más aún, lograr aportar cosas positivas que destaquen que en el distrito en el que vivo (San Miguelito) no todo es malo y existimos profesionales y gente trabajadora y honesta

que sin duda somos mayoría".

En 2016, el diseñador de 45 años debutó en esta competencia internacional al vestir a Keity Drennan, quien representó la belleza panameña en Miss Universo en Filipinas, con el traje "Flores y Café: Orgullos de mi Tierra".

Cambios al traje por sugerencia del pueblo

El traje que presentó Daniel Cortina en el Señorita Panamá sufrió algunos cambios para así llegar a la perfección, bajo su punto de vista. En el proceso tuvo que hacer unas botas nuevas para Smith, además, le dio otro toque a las muñequeras y tobilleras ya que las primeras no eran de su total agrado.

Quienes siguen su trabajo, le pedían más luces al traje y los complació. Agregó aquello queaclamab an y mucha cinta de colores para los flecos y colocó más cristales a la tela y accesorios.

En total, el traje tuvo un costo de $2,500 y fue confeccionado en 3 semanas, tiempo que podría parecer bastante, sin embargo, para Daniel es "chicha de piña", pues lo más difícil de

confeccionar este tipo de trajes es llegar al momento de inspiración.

"Lo más difícil de hacer en una confección de traje regional, sin duda alguna, es llegar al momento perfecto de la inspiración. En mi caso un diseño lo hago en diferentes ratos, hasta dormido me viene un flashazo y despierto y dibujo eso; puedo estar comiendo y viene otra luz o caminando, y al final armo mi rompecabezas. Lo demás es "chicha de piña", dijo.

Una ausencia con regreso estremecedor

Desde el 2016, el nombre de Cortina no sonaba en los concursos de belleza como competidor, ya que, tras ganar la Gala Viva Panamá en el 2016 e ir por primera vez a Miss Universo, sentía que debía tomar un aire y darle la oportunidad al nuevo talento. En su ausencia se dediqué al mundo del Carnaval, algo que le permitió convertirse legalmente "en un pequeño empresario".

"Desde entonces me mantuve alejado hasta este año que decidí volver, pero, sabía que no sería fácil, pues, un nuevo semillero de artistas del diseño viene creciendo y no sabía lo que traían, así que me tocó exigirme más a mí mismo. El resultado fue logrado, logrando el 1-2 en una misma edición, artísticamente histórico en verdad. Mi "Diablo Rojo" y el "Palacio de Las Garzas" se ganaron al público y al jurado esa noche", cerró.

