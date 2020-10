Diciembre será el mes donde se darán a conocer los 50 mejores restaurantes de América Latina

Todo está listo para la octava edición de los Latin America's 50 Best Restaurants, ni la pandemia los ha detenido.

Estos nombres se revelarán el jueves 3 de diciembre para apoyar al sector en medio de uno de los momentos más difíciles para la industria de restaurantes mundial.

La prestigiosa lista, la cual reconoce la excelencia y diversidad del escenario gastronómico latinoamericano, se anunciará en una ceremonia de premios virtual que se podrá ver en la página de Facebook de Latin America's 50 Best Restaurants y en el canal de YouTube de 50 Best Restaurants TV.

Para destacar el amplio y diverso escenario gastronómico de la región y apoyar su recuperación, Latin America's 50 Best Restaurants también presentará por primera vez El Espíritu de América Latina, una colección de restaurantes casuales que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y en la cocina local, ya sea durante la reciente crisis o durante un período sostenido de tiempo, explicaron en nota de prensa.

Programada para ser revelada el martes, 24 de noviembre, la colección sin ranking acompañará a la tradicional lista de Latin America's 50 Best Restaurants con el fin de concientizar al público acerca de la enorme variedad de restaurantes locales que representan el espíritu de la cocina latinoamericana.

La mencionada colección de espacios accesibles que pertenecen a héroes locales se crea a partir de recomendaciones personales de los chefs y propietarios de Latin America's 50 Best Restaurants 2020, así como también la guía en línea de 50 Best Discovery y la red de expertos locales de 50 Best.

"Después de consultar exhaustivamente, hemos encontrado que los chefs, restaurantes y comensales de América Latina están abrumadoramente a favor de la publicación de la lista anual en el año 2020", compartió William Drew, director de Contenidos de Latin America's 50 Best Restaurants.

Añadió: "Esperamos que el hecho de formar parte de Latin America's 50 Best Restaurants ayude a los chefs y restaurantes a promover sus establecimientos -y a todo el sector de gastronomía en general- a entrar en la siguiente etapa de recuperación. Creemos que 50 Best juega un rol positivo en ayudar al sector de la restauración a prosperar de nuevo, y estamos encantados de presentar la increíble exhibición de excelencia gastronómica en un formato virtual".

Para aumentar la expectativa alrededor de la lista, se anunciarán varios premios especiales antes de la ceremonia a partir del 20 de octubre hasta la presentación del Espíritu de América Latina y la lista de Latin America's 50 Best Restaurants 2020.

Estos premios incluyen el American Express Icon Award, el Latin America's Best Female Chef Award, el Estrella Damm Chefs' Choice Award y el Miele One to Watch Award. Durante la ceremonia se anunciarán otros premios, incluyendo el Sustainable Restaurant Award, el Art of Hospitality Award y el Latin America's Best Pastry Chef Award.

Dato

La Academia de Latin America's 50 Best Restaurants está compuesta por más de 250 miembros regionales con derecho a voto, cada uno cuidadosamente seleccionado por su opinión experta sobre el escenario de los restaurantes de América Latina. Los votos de esta Academia conforman la lista de Latin America's 50 Best Restaurants, un barómetro anual del gusto.