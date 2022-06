Diego Luna sienta a la mesa a América Latina y a España para reencontrarse

El actor y productor mexicano Diego Luna cree que España, México y el resto de América Latina se han "desatendido" y por ello, en la nueva entrega de su serie documental "Pan y Circo" presentado este lunes en Madrid, varias personalidades se sientan en la mesa para comer, beber y hablar de cómo reencontrarse.

En una entrevista con EFE previa a la proyección del episodio en la Casa de México en España, Luna comparte que le parece "esencial" que "empecemos a preguntarnos por qué nos tenemos tan olvidados".

"Siento que México se ha distraído mucho viendo hacia el norte, por algo obvio, pero hemos desatendido nuestra relación con España y el episodio deja eso claro, hay mucho que hablar, contarnos, cuestionarnos, es importantísimo que pensemos en todo lo que estamos dejando de hacer", analiza.

Luna, quien también está representando en Madrid la obra "Cada vez nos despedimos mejor", alude a la experiencia con el público español, que "la disfruta muchísimo, conecta con la historia y la entiende".

"Es una pieza que escribimos en México, que sucede en México, subo al escenario con mi acento y el público la disfruta muchísimo, sólo puedo pensar cómo no he venido con todas las obras de teatro que he hecho a Madrid, por qué no lo he hecho antes", dice.

Y es que, según opina, el teatro "viaja poco" hacia ambos lados del Atlántico, igual que el cine o la literatura: "nos leemos muy poco".

"HABLAMOS UN MISMO IDIOMA Y NO NOS PENSAMOS EN BLOQUE"

Luna cree que la lejanía entre países no solo sucede entre México y España sino que también se da en todo el continente latinoamericano: "hablamos un mismo idioma y no nos pensamos en bloque".

"Nos conocemos poco, no creo que la gente aquí conozca mucho mi trabajo, quizá lo que hago en Estados Unidos, cuando hacemos una película en este idioma nuestro no se proyecta aquí, no venimos a hacer promoción, así pasa con el cine español en México, no estrenan sus películas, no es su mercado natural", incide.

En esa línea, siente que México ha estado "distraído hacia el norte y España atendiendo mucho a Europa", pero "los que hablamos el mismo idioma somos nosotros".

"En América Latina puedes cruzar veinte fronteras y siguen hablando el mismo idioma, ¿dónde pasa eso? la falta de atención no es solo con España sino dentro de América Latina, nuestras cosas viajan poco", subraya.

Por ello, "Pan y Circo" sienta a personalidades a la mesa "a hablar de lo que no estamos haciendo", de las "muchas cosas que nos tenemos que decir".

"Me impacta qué tan distinta nos contamos la historia de un lado y del otro del Atlántico, la historia que nos define", dice sobre la conquista de América por parte de los españoles, un tema que aún levanta ampollas, sobre todo en algunos partidos políticos.

"Tenemos unas herramientas increíbles, si a ti te interesara ver que está haciendo México, podrías hacerlo con las plataformas, hay que apelar a la curiosidad del ciudadano, si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien sobre este discurso de las disculpas -por la Conquista- les tiene sin cuidado, a esa curiosidad es la que apelo", añade.

UNA MESA EN ESPAÑA PARA HABLAR DE NUESTRA HISTORIA COMÚN

El décimo episodio de la serie documental, que puede verse en la plataforma Amazon Prime, es el primero rodado fuera de México y el actor tenía claro que tenía que grabarse en España.

Para esta conversación al calor de la comida y la bebida, celebrada en el histórico Café Comercial madrileño, el actor reunió a los periodistas Maite Rico y José Andrés Rojo, los escritores Jorge Volpi y Gabriela Wiener y la activista por los derechos de las trabajadoras del hogar Carolina Elías.

Asimismo, el programa aprovechó para llevar a cabo entrevistas a artistas como Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Bárbara Lennie, el Niño de Elche o Fernando Trueba, y también al chef Roberto Ruiz y el periodista Martín Caparrós, personas con "cosas que decir sobre la ida y la vuelta" entre España y América Latina.

"Hay mucho que decir, matizar, entender y tampoco hay mucho tiempo que perder, porque los discursos de los que se apropian los extremos, de ustedes contra nosotros, no tienen vuelta atrás", apunta.

Según enfatiza, "tenemos que apurarnos a hacer cosas, a recuperar la confianza, a procurarnos más, atendernos mejor y pensarnos como un bloque, a contar nuestras historias, basta de estar diciendo que Hollywood no cuenta nuestras historias, deberíamos estar contándolas nosotros".

