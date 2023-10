Diversidad, un activo esencial de las empresas

La diversidad en el mundo laboral es un activo esencial para crear organizaciones equitativas, exitosas y productivas, así lo considera Diego Tomasino, autor de "Come out!".

Tomasino, activista y coach ejecutivo, lidera una revolución en el mundo de los negocios al promover valores de inclusión y equidad en las organizaciones.

El activista ha encontrado su verdadera pasión al cerrar la brecha que se ha creado entre la orientación sexual y el éxito laboral, cambio que está promoviendo con su publicación, hablamos de "Come out!", título que conquistó no solo el mercado hispanohablante, sino también el portugués; ahora, se lanzó al inglés debido a su gran impacto en el mundo empresarial.

Este libro audaz y honesto empodera a una nueva generación de líderes y miembros de organizaciones, desafiándolos a pensar más allá de las convenciones sociales y empresariales establecidas durante años.

Para esta publicación, Tomasino combinó técnicas modernas de coaching ejecutivo con herramientas que miden la diversidad, junto con conmovedores testimonios de individuos que, como él, han atravesado el desafiante proceso de "salir del clóset" y han prosperado profesional y personalmente.

La obra responde preguntas cruciales sobre cómo lograr una empresa verdaderamente inclusiva, diferenciándose de un entorno meramente diverso, y cómo implementar un grupo de recursos para empleados de manera efectiva.

"Ya no es suficiente que las personas salgan del clóset; es hora de que las empresas también lo hagan. El coaching se ha convertido en un pilar vital en su viaje hacia la transformación y la creación de lugares de trabajo más inclusivos. Ahora, la misión es ayudar a otros a derribar paradigmas y revolucionar sus organizaciones", dijo, vía e-mail, Tomasino.



Diego Tomasino es "coach" ejecutivo especializado en diversidad empresarial, fundador de "CoachMap" y director regional de Casin & Asociados

El autor y activista cuenta con más de una década de experiencia en consultorías financieras en toda América Latina y su publicación está de venta en español e inglés, en formato impreso y digital, en Amazon.

Datos

Diego Tomasino nació en Quilmes, Argentina, Diego comenzó su carrera en la industria de la Consultoría Financiera, lo que le dio la oportunidad de vivir en Panamá y posteriormente en Miami, liderando proyectos en distintos países de Latinoamérica.

Es autor de los libros "Come Out! Las empresas también tienen que salir del clóset" (Aurum Books) y "La Universidad fuera del clóset" (Dunken).

