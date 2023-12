'Dj Adoni' llegará a Panamá en enero

Llegó el verano y con él arribaron una variedad de actividades, como la visita desde Nueva York, el dominicano "DJ Adoni", uno de los djs más influyentes en la actualidad.

Verano Latino 2024 "Adoni" , llega junto a MR Saik y Jey Danny, además de contar con Disco Virtual, Big Boss B2B Mario V , Dj Irvin, Dj Zumba, Rodolfo De León y Javiwer B2B Yonaiker González.

La fecha de este evento es el próximo 20 de enero, en el C.A.I. Sport Center, Vía Israel.

"Adoni" es reconocido por sus mezclas únicas que combinan diferentes géneros musicales como el Hip Hop, Reggae, Funk, House y Latinos, así como también, por sus frases célebres: "La vida es una aventura, así que disfruta los momentos que tienes", "El que quiera perder su tiempo que me aconseje", "Atención vecino, si le molesta la bulla, múdese del barrio", "No hay nada que no puedas hacer si crees en ti mismo", "No hay límites, sólo tu imaginación".

Además, "DJ Adoni" ha realizado producciones y compuesto temas para personalidades como El Alfa, Farruko, Chimbala, Bulova, Sherlow Shaq, Víctor Cárdenas y El Experimento.

Algunos de los temas más famosos en los que ha tenido participación son: "El que quiera perder su tiempo" Chimbala/Bulova, "El incomprendido" Farruko y "Mi romo Remix" Farruko/El Experimento.

Jey Danny es una reconocida dj de la ciudad de Medellín, con 15 años de experiencia en la escena. Ha tocado a lo largo de su carrera en discotecas y eventos importantes a nivel nacional e internacional, los más recientes son: La Solar, Estéreo Picnic, Boiler Room , La Macarena.

Su estilo musical es el urbano. Géneros como Reggaetón, DanceHall, HipHop, Plena, y Afro. Ama tocar todos estos ritmos y ama toda la música en general, pero el que más la mueve es el Reggaetón.

Este gran espectáculo será a beneficio de la Academia Club Atlético Independiente de La Chorrera (C.A.I.), club deportivo de fútbol que se fundó en 1982 y que ha ganado las copas más importantes del balompié panameño, como: la Copa Rommel, la Liga Nacional de Ascenso y la Liga Panameña de Fútbol.

Además, el C.A.I. Cuenta con un programa de apoyo social, mediante el cual, a través del deporte han impactado la vida de más de 1000 personas de comunidades como Curundú, Santa Cruz, La Chorrera, entre otras.

No te pierdas Verano Latino 2024, este sábado 20 de enero desde las 6:00 p.m.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Los boletos están a la venta en Ticketplus. Para más información @vivalatinpma @caipanama

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!