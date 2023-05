Don Francisco habla sobre la boda de su nieta con su novia

Han pasado seis meses desde la boda de Nicole Numhauser, nieta de Don Francisco, quien se casó con su novia, Stephanie Bruce.

Sin embrago, no fue hasta en estos días que Mario Kreutzberger, nombre real del chileno, reaccionó públicamente al acontecimiento que marcó la vida de la pareja.

Fue durante su participación en el programa ‘"Te paso a buscar", a cargo de Pancho Saavedra, que Don Francisco habló al respecto.

La emisión se estrenó el próximo 27 de mayo y en él quien fuera titular de Sábado Gigante aparece hablando de la unión de Nicole y Stephanie.

“Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos”, sentenció el comunicador de 82 años, que asistió a enlace con su esposa, Teresa Muchnik.

Mario Kreutzberger dejó clara su forma de pensar en cuanto a los matrimonios entre individuos del mismo sexo, se lee en una nota de Univision.

“Las sociedades también van mejorando y aprendiendo, se van equilibrando. Históricamente, el mundo vive de ese equilibrio”, explicó.

Luego de la ceremonia, el pasado 3 de diciembre, en la que dio el ‘Sí, acepto’, la propia nieta de Don Francisco reveló que fue ella quien le pidió a Stephanie que se casaran, tras cinco años de relación.

“Si se hubiese podido antes, lo hubiera hecho, porque para mí no es algo malo y no me genera un rechazo. Si a alguien le molesta, lo lamento, pero a mí no me importa”, dijo al diario "Las Últimas Noticias".

Ella incluso aseveró que si expone su romance en redes sociales es para, de cierta forma, motivar a aquellos que temen reconocer su orientación sexual.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“La gente dice: ‘Ya, ¿sabes qué?, si lo hizo ella o esta otra persona, ¿por qué yo no?’. Al final termina siendo un ejemplo para todos”, comentó.

“Quizá piensan: ‘Tal vez porque tiene una familia conocida, no lo va a hacer público’, o algo así, pero siempre lo he hecho”, agregó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!