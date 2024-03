Doralis Mela celebra 10 años de carrera artística

Doralis Mela, conocida como la “Tepesita”, está celebrando 10 años de carrera artística.

En un principio, la “Tepesita” no tenía previsto trabajar en la televisión, solo quería dedicarse a la música, pero por cuestiones de la vida se le presentó la oportunidad en la pantalla chica.

“(…) Diosito me puso en el camino un trabajo maravilloso que disfruté por diez años. Como inexperta me dejé llevar y la verdad me encantaba lo que estaba haciendo, fui aprendiendo gracias a las enseñanzas de grandes profesionales que nos guiaban con mucho profesionalismo, respeto, disciplina y responsabilidad”, escribió Mela en una publicación en Instagram.

En su camino por la televisión, Mela conoció a muchas personas que le abrieron las puertas de su casa todos los fines de semana, algo por lo que está eternamente agradecida.

Explicó que por muchos años trabajó con amor, entrega y dando lo mejor de sí, lo que le permitió construir una “carrera hermosa” gracias a su esfuerzo, las oportunidades y aceptación de los panameños.

“(…) HOY en día sigo soñando, pero sigo trabajando en lo que me encanta, que es la música. Miro hacia atrás y solo sonrío de felicidad por todos los momentos hermosos que he vivido”, recordó la expresentadora de “A lo panameño”.

En este sentido, la “Tepesita” está agradecida con Dios y por el apoyo del público.

Para celebrar el décimo aniversario de su carrera habrá un evento con su conjunto típico, “Grandes ligas del pindín”, en Chepo de Las Minas.

“Gracias, los quiero mucho y seguimos trabajando, echando para adelante en el nombre de Dios”, concluyó.

“Felicidades, siga adelante para atrás ni para coger impulsos...”, “Felicidades paisana”, “Felicidades Doralis, Dios te bendiga”, “Llora después que sea de felicidad” y “Ese dulce que sea grande para que alcance”, son algunos de los comentarios que ha recibido Melo.

