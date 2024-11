Doralis Mela está preocupada por el estado de las calles en Ocú

La luna tiene menos cráteres que la calle de la central en el distrito de Ocú, tema del que Doralis Mela, tipiquera y expresentadora de "A lo panameño", se ha hecho eco en más de una ocasión.

"La Tepesita", como se le conoce a Mela, ha manifestado que se ha quejado varias veces por el mal estado de las calles de su pueblo, Ocú, sin embargo, por esta razón la han insultado y hasta llamado "taquillera".

"No sé hasta cuando vamos a seguir así. Cada año es peor y veo a un pueblo dormido, apenas me quejo me atacan porque para eso sí son buenos", afirmó.

Lamentablemente, según contó Mela no ve un cambio y la situación se agrava cada vez más.

El descontento de Mela, los moradores y conductores podría tener próximamente una solución, de acuerdo a una publicación de Noticias Azuero, el alcalde Edwin Martínez confirmó que la calle principal del distrito será intervenida en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Las declaraciones de la autoridad se dieron en el marco de los trabajos de remoción que se están realizando para habilitar nuevamente las calles que fueron afectadas por los deslizamientos provocados por las intensas lluvias.

En el distrito, los corregimientos El Tijera y el Entradero del Castillo se han priorizado, ya que han sido los lugares que han tenido mayores afectaciones.

Al finalizar los trabajos se estará realizando un recorrido para verificar si hay más caminos y carreteras afectadas.

Doralis Mela es oriunda de Ocú, específicamente, del corregimiento el Entradero del Castillo.

Se mudó a la ciudad desde muy pequeña para trabajar y labrarse un futuro.

