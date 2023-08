Doralis Mela no le da pena mostrarse tal cual es en redes

Doralis Mela, presentadora de “A lo panameño”, confesó que no le da vergüenza mostrarse tal cual es en las redes sociales sin excepciones, mostrando sus momentos felices y tristes.

Hace algunos días Mela sufrió una pérdida irreparable, murió la tía Daris, del “Bocai’to”, con quien compartió en el programa, hacían recetas de la gastronomía panameña.

Mela publicó un videoclip donde expresó su tristeza y dolor entre lágrimas, por esto la han criticado en redes y cuestionado si no le da vergüenza grabarse llorando.

“Estaba viendo algunos comentarios, mucha gente dice que por qué yo me grabo llorando, ustedes saben que yo en las redes me muestro tal cual soy, cuando estoy feliz, cuando estoy alegre, ustedes lo saben, y cuando no lo estoy tanto, cuando estoy brava, también ustedes se enteran”, dijo Mela sobre las críticas.

La presentadora cree que no es saludable guardarse la tristeza o encerrarse porque hay casos en lo que algunas personas han acabado con su vida porque nadie sabe lo que están sufriendo.

“Cuando uno está triste eso es normal, eso en algún momento puede pasar y sin darte cuenta te vas a sentir mejor, pero encerrarte o quedarte callado, guardártelo en privado… yo creo que eso no es lo correcto”, añadió.

Mela explicó que cuando se siente mal siempre lo expresa, aunque entiende que a muchos esto no le puede importar, sin embargo, sabe que hay personas que sí la aprecian y le dan palabras de aliento.

En este sentido, pidió a las personas no juzgar o hablar sin saber, desea que haya más empatía.

“No caigamos en la falacia de una constante felicidad. Mi tristeza, profunda como un abismo, no se esconderá, sino que canalizaré su poder para resurgir con renovada fortaleza. No busco provocar lástima, burlas o juicios erróneos. Anhelo, en su lugar, que vean mi reflejo en ustedes, una conexión inquebrantable que trasciende las apariencias superficiales”, escribió.

En la publicación, Mela recibió el respaldo de sus seguidores y le dejaron varios mensajes de apoyo.

