Doralis Mela pide que se deje de usar bueyes en los desfiles

Luego de que Doralis Mela, tipiquera y expresentadora de "A lo panameño", pidiera que se eliminara la práctica de usar bueyes para halar las carretas en los desfiles le han llovido las críticas, sin embargo, mantiene su postura.

Con los desfiles patrios a la vuelta de la esquina, Mela se tomó unos minutos para reflexionar al respecto, ya que los animales tienen que soportar largas caminatas, halar las carretas con toda la parafernalia y el sol abrasador.

Mela comprende que hace mucho tiempo los bueyes fueron usados como medios de transporte por los campesinos porque no había de otra, pero todo ha avanzado y hay otros medios para movilizar las carretas en los desfiles.

"La Tepesita" comentó que en su momento fue parte del problema y reconoce que eso está mal. "(...) eso es maltrato", dijo la tipiquera.

"(...) tenemos que buscar la manera de no seguir maltratando los bueyes, a nuestros animales, así no, ya eso se tiene que acabar señores", hizo hincapié.

"Totalmente de acuerdo. Pobres animales", "Así mismo… Ya muchas cosas han evolucionado y estas prácticas deben quedar en la historia", "Exacto ya hay que cambiar ese sistema... los animalitos sufren…" y "Es verdad, Doralis, los bueyes sufren demasiado con las carretas", son algunas de las reacciones que ha generado la opinión de Mela.

Asimismo, hay personas que le han reprochado a Mela que cuando formaba parte de "A lo panameño" no dijo nada al respecto y también hay quienes opinan que si se elimina esta práctica se pierden las tradiciones.

Mela argumentó que usar bueyes no es una tradición, sino una necesidad que hubo en su momento, no obstante, no se puede justificar el maltratar a los animales para preservar recuerdos del pasado.

"(...) porque uno lo ve normal y de verdad que es un error y me da pena haber pensado así", expresó Mela cuando le consultaron por qué no habló del tema cuando hacía los reportajes para "A lo panameño".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!