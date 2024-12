La expresentadora de televisión Doralis Mela se volvió a enfrentar a un internauta, esta vez porque le dijeron que canta "muy mal".

En esta ocasión la usuaria @nilsarosa08j3 le escribió: "Esta chica es muy guapa, pero debe dedicarse a otro oficio, porque como cantante lo hae muy mal".

Mela no dudó en responder este comentario: "Cada quien tiene derecho a trazar su propio camino sin la necesidad de pedir permiso a nadie".

Añadió: "Si no contribuyes a mi esfuerzo, ni formas parte de mi carga, lo mínimo que puedes hacer es respetar y callarte la boca".

La cantante también escribió: "Gracias a Dios, a mi trabajo y a mi esfuerzo junto a los @grandesligasdelpindin , hoy puedo sentarme a la mesa con mi familia para disfrutar de una rica cena de Navidad".

Agregó: "Puedo llevármelos a la playa, comernos un pescado con patacones y compartir momentos inolvidables".

"Soy como tú: me esfuerzo mucho para que yo y los míos estemos bien", dijo.



Además, aprovechó para dejar un mensaje valioso.



"Cuando inicié mi camino hacia el crecimiento profesional, escuché y leí comentarios como: “Tú no sirves para esto”, “Lo haces muy mal”, “Haz otra cosa”, o “Hablas feo, eso no da dinero”.



"Si te dejas llevar por lo que los demás dicen, nunca alcanzarás nada", señaló.

"Las personas que no te ayudan ni son parte de tu proceso deben aprender a respetar y, si no tienen algo constructivo que aportar, simplemente cerrar la boca. Trabaja duro, cree en ti, y sigue adelante sin mirar atrás. ¡Feliz navidad!", culminó su mensaje.