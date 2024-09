Doralis Mela: 'Sí, sí se están goloseando' a los tipiqueros

Si hay alguien que sabe cómo encender las redes sociales esa es la expresentadora Doralis Mela. El fin de semana aseguró que las esposa o parejas de los tipiqueros no se deben preocupar por ella, ya que son otras las que se los están “goloseando”.

Mela respondió está duda en su perfil de TikTok luego de que le hicieran un comentario sobre qué parejas de tipiqueros los celan con ella.

Explicó que ahora que está más de lleno en la música típica hay novias y esposas que no le hablan y la odian.

“(…) Me celan con el marido y yo dizque ay Dios mío, si supieran, yo sé… Yo no me goloseo músico típico, yo no ando con músicos típicos, nada”, afirmó.

“Sí, sí se los golosean, se los están goloseando y se los seguirán goloseando”, reiteró Mela, al tiempo que aclaró que ella no tiene nada que ver con eso.

Más tarde rectificó y dijo que se equivocó cuando grabó el videoclip: “Lo dije al revés en el video. Hay esposas, novias y hasta queridas que celan al marido conmigo. Y me odian por el gusto, si supieran”.

Esta no es la primera vez que se habla de las relaciones en la escena típica. Desde hace algún tiempo está circulando un rumor de toldo en toldo, y que ha escalado a TikTok, de que supuestamente “El Canoso” y una presentadora de televisión tiene un vínculo romántico afectivo.

A la presentadora de televisión, que suele subir videos a TikTok cantando a todo pulmón canciones sobre un romance prohibido, la han visto en los bailes del músico, incluso en aquellos donde el diablo dejó la chancleta.

En Santiago, de donde es oriunda la joven, el rumor de presunto romance no es un secreto, sin embargo, ni ella ni el tipiquero han negado o confirmado las especulaciones.

Por otra parte, a inicios de mes la esposa de “El Canoso” estuvo en un evento público en el que él era el telonero, el concierto de Christian Nodal, lo que confirma que son solo rumores, no obstante, en el lugar también estaba la presentadora de televisión.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!