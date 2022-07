Doralis Mela sobre las protestas: 'Creo en el diálogo con respeto y compromiso'

Doralis Mela habló sobre las protestas y los cierres de calles que se están dando en el país señalando que ella cree en el diálogo, pero con respeto y compromiso.

Versión impresa

Mela dijo que piensa igual que aquellos que dicen que fue una pena ver a los turistas que les tocó caminar para llegar al aeropuerto y a las personas que han caminado para llegar a sus trabajos debido a las protestas.

La presentadora tocó el tema haciendo referencia a los comentarios que veía en redes de la pena y la vergüenza a raíz de lo que está ocurriendo en el país.

No obstante, también piensa en los niños que tienen que caminar horas para llegar a su escuela y que no tienen un camino digno.

"Qué pena, qué vergüenza, eso no puede estar pasando no puede ser posible, por ejemplo, esos niños que día a día caminan horas para llegar a la escuela, no saben que es tener un camino digno muchos cruzan trochas, hay personas que no saben que es tener electricidad en su casa...", menciona la presentadora en un video en su cuenta de Instagram.

“Hay personas que no saben qué es tener electricidad en su casa, en Veraguas conozco un río que por ese río han pasado personas haciendo políticas, han llegado al poder y no han sido capaz de hacer un puente digno para esa gente, porque del río para allá también hay escuelas...".

"Es más hace unos años en ese río murieron unos educadores que intentaron cruzar y se los llevó el río, pero a muchos de ustedes se les olvidó”, recordó.

Afirmó que sí, está muy mal lo que está pasando, pero no nos ponemos a pensar en lo que pasa día a día.

VEA TAMBIÉN: Carlos Santana cumple 75 años, el latino que borró las fronteras del 'rock'

“La base de todo viene siendo la educación, tenemos que ser capaces de cómo darnos a respetar, de cómo exigir, de cómo estar pendientes de que las cosas se hagan bien, no estamos capacitados, por eso juegan con nosotros y se nos olvidan las cosas que nos hacen y ya mañana borrón y cuenta nueva”, también señaló.

Como era de esperarse los seguidores de Doralis Mela le dejaron algunos comentarios: "Muy cierto todo"; "A los turistas le mandaron carros para llevarlos al aeropuerto a nuestros niños años y años sin ayudarlos"; y "Más claro imposible", fueron algunos de ellos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!