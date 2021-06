Doralis Mela sobre los que tiran basura: ‘Malagradecidos con la naturaleza’

Doralis Mela vuelve a llamar la atención, esta vez por un comentario sobre la basura que dejan en los lugares turísticos.

La presentadora de televisión conocida como “La Tepesita”, dijo que ya no comparte los lugares que visita, debido a que la gente es muy cochina.

Doralis Mela por trabajo visita diferentes provincias del país, donde realiza turismo interno.

No obstante, desde hace un tiempo no comparte los lugares a los que asiste, porque se ha dado cuenta que algunas personas son malagradecidas con la naturaleza y no la cuidan.

“Hay personas que me reclaman porque no les digo a los lugares que voy, pero está es una de las razones”, dijo.

“Gente cochinada que visita los lugares y así lo dejan (llenos de basura). Malagradecidos con la naturaleza”, dijo Doralis Mela.

La también cantante compartió un video en su cuenta personal de Instagram, donde se puede ver basura y hasta mascarillas tiradas en un lugar turístico.

Destacó que a pesar de haber letreros de "no tirar basura” y depósitos, las personas no hacen caso y dejan todo por donde le da la gana.

Los comentarios sobre el tema de la basura no se hicieron esperar.

Doralis Mela hace unos días presentó su segundo tema Musical junto a Raúl Aparicio.

Con información del diario hermano Crítica.

