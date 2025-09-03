Dwayne Johnson: ¿cómo logró su drástica transformación física?

Dwayne “The Rock” Johnson impactó en el Festival de Cine de Venecia 2025 con un físico notablemente más delgado, perdió entre 27 y 30 kg para su papel como Mark Kerr en “The Smashing Machine”.

La transformación de Johnson fue impulsada por su compromiso con un papel emocional y auténtico. Interpretar al luchador de MMA Mark Kerr requería un físico menos voluminoso que su imagen habitual, lo cual marca un giro hacia personajes más complejos en su carrera actoral.

Para lograr este cambio, Johnson siguió una dieta estricta alta en proteínas y baja en azúcares. Evitó carbohidratos refinados y se enfocó en alimentos como pollo, pescado y vegetales. Esta dieta se diseñó para reducir grasa mientras mantenía masa muscular.

Además, implementó un régimen de entrenamientos de resistencia, alejándose de su rutina de levantamiento de pesas pesadas. Incluyó ejercicios cardiovasculares y funcionales para mejorar su agilidad. Este enfoque contrastó con su conocido estilo de entrenamiento intenso.

Johnson también enfrentó problemas de salud digestiva tratados desde 2024, lo que influyó en su pérdida de peso. Consultó a nutricionistas y médicos para garantizar que la transformación fuera segura. Aclaró que su cambio fue natural, desmintiendo rumores sobre el uso de Ozempic.

El maquillador Kazu Hiro jugó un papel clave, diseñando prótesis faciales y una peluca para el personaje. Estas prótesis alteraron la apariencia de Johnson, haciéndolo casi irreconocible. El trabajo de Hiro fue esencial para reflejar la época y el desgaste físico de Kerr.

La transformación no solo fue física, sino también emocional, según Johnson. Dijo que el papel le exigió explorar vulnerabilidades que no había mostrado antes. Esto lo motivó a comprometerse plenamente con el cambio corporal.

En Venecia, fanáticos y críticos reaccionaron con sorpresa, algunos llamándolo “The Pebble” en redes sociales. Otros expresaron preocupación por su salud, pero Johnson aseguró estar en óptimas condiciones. Su aparición en la alfombra roja fue uno de los momentos más comentados del festival.

El proceso tomó varios meses de preparación, con un enfoque disciplinado en dieta y ejercicio. Johnson compartió en Instagram que la transformación fue “un viaje desafiante pero gratificante”. También agradeció al equipo médico y a su entrenador personal por el apoyo.

“The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie, se espera que sea un hito en la carrera de Johnson. Su cambio físico ha generado expectativas sobre una posible nominación al Óscar. La película se estrena en diciembre de 2025, consolidando su evolución como actor.