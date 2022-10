Ed Sheeran deberá ir a juicio por supuestamente plagiar a Marvin Gaye

Ed Sheeran ha sido acusado de supuestamente plagiar el éxito “Let's Get It On” (1973) de Marvin Gaye, por lo que deberá enfrentar un juicio en Nueva York en una fecha que aún se está por establecer.

La demanda por infracción de derechos de autor fue presentada en 2018, por Structured Asset Sales LLC, empresa que posee parte del patrimonio del coguionista de la canción, Ed Townsend, y piden una compensación económica de $100 millones por daños y perjuicios.

Presuntamente Ed Sheeran y su coguionista Amy Wadge “copiaron y explotaron, sin autorización ni crédito”, “incluyendo, entre otros, la melodía, ritmos, armonías, batería, línea de bajo, coro de acompañamiento, tempo, síncopa y looping” para crear “Thinking out loud”, tema que se colocó en la cima de las listas de éxitos en 2015 y que ganó dos premios Gammy, “Canción del año” y “Mejor actuación de pop en solitario”.

La acusación contra Ed Sheeran se produce seis meses después de que librara un juicio por plagio en Reino Unido, donde se afirmaba que el músico copió a Sami Switch y Ross O'Donoghue para crear “Shape Of You”.

El músico ganó el juicio y un juez determinó que no copió “ni deliberadamente ni inconscientemente” la canción de 2015, de los artistas, no obstante, en el caso que deberá enfrentar en Nueva York será un jurado el que concluirá si existe similitud o no entre los temas.

Los expertos en música de ambos lados de la disputa no están de acuerdo si la canción de Ed Sheeran imita “Let's Get It On”.

El músico intentó que el caso fuera desestimado, pero la semana pasada un juez Louis Stanton, en Nueva York, negó la solicitud y explicó que no hay una “regla clara” sobre la combinación de elementos musicales “improtegibles” es suficiente para crear una “obra original”, por lo que citó a ambas partes para que presenten sus argumentos.

Por otra parte, a inicio de semana el músico anunció que realizará una gira en Norteamérica en 2023, como parte de su gira “Mathematics” y no incluyó Nueva York, ciudad donde se realizará el juicio por supuesto plagio.

El artista está promocionando su álbum “=”, dará veintiún conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver).

Se especula que el juicio es la razón por la cual el británico no incluyó la ciudad en la gira “Mathematics”.

